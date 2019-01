WP-Transfer poradził sobie z Fachowcem

Stary, dobry WP-Transfer znów rządzi w lidze i zdaje się, że zmierza po kolejne mistrzostwo SWVA… Tak twierdzą siatkarze tej drużyny i pewnie wiedzą, co mówią. W 9. kolejce pokonali po dramatycznym boju Konzbud 3:2, a w sobotę utarli nosa innemu kandydatowi do wygrania ligi, Fachowcowi.

W pierwszym meczu Samax bez straty seta uporał się z Leśnikiem Rudnik, a spotkanie BHP Tomasz Mazur/Stella z Konzbudem zostało przełożone na dzisiaj, czyli 31 stycznia.

Z meczów, które przed nami, najciekawiej zapowiada się spotkanie Konzbudu z Samaksem. Będzie to kolejny pojedynek, którego wynik, może mieć ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku.

Wyniki 10. kolejki: Samax – Leśnik ALS Rudnik 3:0 (25:21, 25:23, 25:21), WP-Transfer – Fachowiec 3:1 (25:16, 17:25, 25:18, 25:22), BHP/Stella – Konzbud – mecz przełożony na 31 stycznia.

11. kolejka, 2 lutego: WP–Transfer – Leśnik ALS Rudnik (9), BHP/Stella – Fachowiec (10.45), Samax – Konzbud (12.30).