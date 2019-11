WOŚP szuka wolontariuszy

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w przyszłym roku orkiestra czerwonych serc zagra w Stalowej Woli. 28 Finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Stalowowolski sztab poszukuje wolontariuszy. Terminy najbliższych castingów to 13 i 15 listopada.

– Dajemy wam słowo – bycie wolontariuszem WOŚP to wspaniała i niezapomniana przygoda. To właśnie dzięki wam – wolontariuszom – to wszystko tak pięknie się kręci. I wiemy, że będzie kręcić się dalej, bo zawsze można na was liczyć! Chcesz zostać wolontariuszem? Przyjdź na jeden z naszych tradycyjny castingów dla wolontariuszy – zachęca sztab WOŚP w Stalowej Woli.

Najbliższe castingi odbędą się 13 i 15 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli o godz. 15.30. Na casting trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości. Wolontariuszami mogą zostać osoby niepełnoletnie (kwestujące pod opieką osoby dorosłej) oraz osoby pełnoletnie.

W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.