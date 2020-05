WORD w Tarnobrzegu wznowił zapisy na egzaminy

We wtorek 19 maja Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wznowił zapisy na egzaminy teoretyczne wszystkich kategorii prawa jazdy, egzaminy praktyczne kat. C, C+E, D oraz egzaminy praktyczne kat. A, A2, A1, AM. Zapisy na egzaminy praktyczne kat. B, B+E, T prawa jazdy ruszą dopiero od 25 maja, zaś sam proces egzaminowania rozpocznie się 1 czerwca.

Powrót do egzaminowania odbędzie się w trybie dwuetapowym, aby uniknąć kumulacji zgłaszających się. Wznowienie zapisów i egzaminów wiąże się oczywiście z koniecznością wprowadzenia reżimu sanitarnego w celu maksymalnego zabezpieczenia kursantów, egzaminatorów oraz pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Od dnia 19 maja br. zapisy na pierwszy egzamin odbywają się wyłącznie telefonicznie w godzinach 8.00 – 19.00. W przypadku kolejnego egzaminu, zapisy odbywają się również w Biurze Obsługi Klienta. Ośrodek pracuje w trybie dwuzmianowym od godziny 7 do godziny 20.