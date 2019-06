Wójt Gorzyc nagrodził zasłużonych „sokołów”

Finałowy mecz Pucharu Polski rozgrywany w Sokolnikach pomiędzy miejscowym Sokołem i Stalą Rzeszów był okazją do podziękowania dla najbardziej zasłużonych zawodników, założonego w 1966 roku Klubu Sportowego Sokół Sokolniki.

W klubie, którego pierwszym prezesem był Józef Wnuk, wychował przez 53 lata działalności, wystąpiło ponad 300 zawodników. Największym sukcesem klubu był awans i występy w IV lidze podkarpackiej w sezonie 2017/18.

Wychowankiem Sokoła jest Zygmunt Tworek, który trafił stąd do Stali Stalowa Wola, z którą awansował do ekstraklasy i w pierwszym sezonie (1987/88) gry „Stalówki” w najwyższej klasie rozgrywkowej był jej najskuteczniejszym piłkarzem. W 32. meczach zdobył 9 bramek.

W przerwie meczu najbardziej zasłużeni i najstarsi byli zawodnicy sokolnickiego klubu odebrali z rąk wójta gminy Gorzyce, Leszka Surdego oraz prezes Sokoła, Przemysława Galka pamiątkowe medale i listy gratulacyjne.

Otrzymali je: Stanisław Tworek, Eugeniusz Rękas, Jan Stanowiec, Józef Kochowski, Józef Kułaga, Józef Chmielis, Augustyn Turek, Marian Turek, Mieczysław Wnuk, Tadeusz Konopka, Eugeniusz Pikus, Józef Tworek, Andrzej Tworek, Sylwester Łysiak, Zbigniew Rękas, Andrzej Sempruch, Zbigniew Dul, Janusz Czerwonka, Jan Gancarz, Józef Kubicz, Józef Czerepak, Józef Chudy, Czesław Kuraś, Stanisław Furman, Gorczyca Stanisław, Marian Wilk i wspomniany już Zygmunt Tworek.

Specjalne wyróżnienia wręczono pochodzącemu z Sokolnik – Leszkowi Bebło, który dwukrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich organizowanych w Barcelonie i Atlancie.

