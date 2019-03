Włodzimierz Gąsior nie jest już trenerem Siarki

W zbliżających się derbach II ligi pomiędzy Stalą i Siarką, drużynę z Tarnobrzega poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Włodzimierza Gąsiora, Michał Szymczyk lub zupełnie nowy człowiek, który dołączy w tygodniu do sztabu szkoleniowego tarnobrzeskiego klubu.

W poniedziałek prezes Siarki Dariusz Dziedzic rozstał się z trenerem Gąsiorem, który pracował w klubie od 23 kwietnia 2015 roku. – Decyzja o rozstaniu z Włodzimierzem Gąsiorem nie była ani łatwa ani przyjemna. Liczyliśmy, że wiosnę rozpoczniemy dobrze, skutecznie i że Włodzimierz Gąsior wypełni kontrakt do końca. Doszliśmy jednak do wniosku, że po ostatnich wynikach drużyna potrzebuje nowego impulsu. Z trenerem rozstaliśmy się w atmosferze zrozumienia. Jestem bardzo wdzięczny za to co zrobił dla klubu przez te ostatnie lata. Pomimo ostatnich wyników nie mam wątpliwości, kibice chyba też, że Włodzimierz Gąsior to jeden z najlepszych trenerów jaki pracował w Siarce w całej jej historii i jedna z legend klubu – powiedział „Echu Dnia” Dariusz Dziedzic, prezes Siarki.

Trener Włodzimierz Gąsior był najdłużej pracującym szkoleniowcem w II lidze. Wiadomo, że Michał Szymczak będzie zastępował go tymczasowo i wkrótce drużynę obejmie ktoś inny. Pojawiły się spekulacje, że nowym trenerem Siarki może zostać Tadeusz Krawiec.

