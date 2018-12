Wigilijne rybne dylematy

Wkrótce zaczną się kolejki w Tesco za świeżym karpiem. Ale na stalowowolskim targowisku tej ryby również nie braknie, zwłaszcza że w okolicy jest wiele stawów hodowlanych i ryb słodkowodnych różnego gatunku nie brakuje. Jeden z hodowców ryb z Antoniówki oferuje nawet jesiotra. Karp jednak króluje.

Oczywiście na wieczerze wigilijną jest ryba, przeważnie jednak karp. Pamiętam przed laty, u moich znajomych nie było karpia, a karasie. No, ale przy ich przyrządzeniu jest trochę zachodu, nie mówiąc już o nękających podniebienie ościach.

A więc u mnie w domu będzie karp. Najprościej byłoby kupić w sklepie filety ryby, osolić je, popieprzyć, obtoczyć w mące i usmażyć na maśle. Ale tak u mnie nie będzie. Mam w zamiarze kilka sposobów na przyrządzenie karpia na wigilijny stół.

Pod uwagę brałem upieczenie karpia z pieczarkami. Sprawionego karpia dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, dzielimy na dzwonka, skrapiamy sokiem z cytryny, solimy, posypujemy potłuczoną lub zmieloną kolendrą, przykrywamy i wstawiamy na co najmniej godzinę do lodówki. Umyte i osuszone pieczarki kroimy w plasterki, lekko posypujemy pieprzem, podduszamy na oliwie z masłem. Cebulę pokrojoną w talarki szklimy na maśle. Do żaroodpornego naczynia wysmarowanego masłem wkładamy dzwonka karpia, pokrywamy cebulą, a na wierzch kładziemy pieczarki. Solimy i pieprzymy, polewamy stopionym masłem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Zapiekamy przez dwadzieścia pięć minut.

Moim ulubionym daniem jest karp w białym winie…. Sprawionego karpia kroimy w duże dzwonka. Wkładamy do naczynia i zalewamy wytrawnym białym winem. Przykrywamy i wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Karpia potem osączamy z marynaty, osuszamy i obtaczamy w mące. W rondlu na maśle z oliwą smażymy pokrojoną cebulę. Dodajemy posiekaną nać pietruszki, płatki naci selera. Smażymy parę minut. Potem wkładamy karpia i liście laurowe. Smażymy do zrumienienia ryby. Następnie pieprzymy i solimy, zalewamy białym winem i dusimy przez pół godziny pod przykryciem na bardzo małym ogniu. Zdejmujemy pokrywkę, zwiększamy ogień, aby część płynu odparować. Karpia podajemy prosto z ognia. Ale ten sposób jednak w moim domu nie przejdzie, żona jest przeciwnikiem alkoholu, zwłaszcza w wigilie. Tłumaczenia, ze alkohol w czasie przyrządzania ryby wyparuje, nie zdają się na nic. Wigilia ma być bezalkoholowa i koniec. W domu pozwolono mi na jakieś specjalne karpiowe fanaberie. W grę wchodził na przykład karp z orzechami. Dzwonka karpia pieprzymy, solimy i smarujemy oliwą. Układamy w brytfance do pieczenia. Kawałki ryby posypujemy wiórkami masła. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez około dwadzieścia minut. Ryba winna być upieczona w środku. Grubo pokrojone orzechy włoskie rumienimy krótko na małym ogniu bacząc, aby się nie przypaliły. Dodajemy masło i smażymy przez kilkanaście sekund i wsypujemy cukier. Potem wlewamy śmietanę kremową i zagotowujemy. Zdejmujemy z ognia i mieszamy z posiekaną nacią pietruszki. Ciepłe dzwonka ryby polewamy takim sosem z orzechami.

A może karp na sposób żydowski? Karpia sprawiamy, ale łeb zostawiamy, usuwając z niego skrzela i oczy. Odcinamy płetwy. Zmiażdżony czosnek ucieramy na pastę z solą, odrobiną pieprzu i mielonej słodkiej papryki. Cebulę kroimy w grube plastry, które skrapiamy łyżką oliwy i także oprószamy solą, pieprzem i papryką. Wnętrze ryby smarujemy masą czosnkową, a następnie napełniamy doprawioną cebulą. Rybę z zewnątrz smarujemy oliwą, solimy i układamy w wysmarowanej oliwą brytfannie lub naczyniu żaroodpornym i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy do miękkości, skrapiając rybę wodą i wytworzonym sosem. Jednak ten sposób nie znajduje aprobaty pięknej części rodziny. Bo czosnek i ten zapach…

Z pewnością uznanie uzyska karp po królewsku. Sprawionego karpia myjemy, osuszamy, a następnie skrapiamy sokiem z cytryny. Nacieramy ziołami prowansalskimi, solimy. Odstawiamy do lodówki na dwie godziny. Potem do środka ryby wkładamy drobno posiekaną białą część pora, pokrojoną marchew i nać pietruszki. Rybę wkładamy do żaroodpornego naczynia wysmarowanego tłuszczem i pieczemy przez dwadzieścia minut. Następnie karpia obkładamy pokrojonymi warzywami (por, marchew) i jeszcze pieczemy przez następne dwadzieścia minut.

Czy któryś z tych sposobów wykorzystam? Jak wykazuje życie, często inny pomysł wpada do głowy i ten się urzeczywistnia. Życzę uroczej, pogodnej Wigilii i smacznego.

Piotr Góreczny