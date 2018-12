Wierni wojskowej tradycji

[ZDJĘCIA] 16 osób zostało uhonorowanych odznakami pamiątkowymi Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zakłady Południowe”. Wręczenie odbyło się w piątek, 14 grudnia, w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

Grzegorz Męciński, prezes Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” podkreślał, że uroczystość nawiązuje do chlubnych tradycji Wojska Polskiego II RP. Odznaczenia zostały wykonane na wzór odznak pułkowych piechoty i artylerii z tamtego okresu.

– Intencją ówczesnych twórców odznak pamiątkowych było integrowanie kadry pułku i żołnierzy w nim służących, skupienie przy pułku tych, którzy z niego odeszli do rezerwy lub na inne stanowiska w wojsku oraz uhonorowanie osób fizycznych, organizacji i instytucji związanych blisko z oddziałem, zasłużonych dla niego, pielęgnujących jego tradycje i dbających o jego sławę. Uroczyste nadanie odznaki było wyrazem przyjęcia do wspólnoty pułkowej i zobowiązywało do przestrzegania określonych norm. Na odznaczonych ciążył zaszczytny obowiązek szanowania, podtrzymywania i bronienia dobrego imienia pułku. Posiadacze odznak mieli prawo i obowiązek uczestniczenia w dorocznym święcie pułkowym i we wszystkich przejawach życia oddziału. Odznaki takie miała większość z pułków piechoty i artylerii II RP. Były one zatwierdzane przez Ministra Spraw Wojskowych. Często wykonywano 2 rodzaje odznak – dla kadry i szeregowych. Każda odznaka posiadała swój unikatowy numer. Była nadawana rozkazem dowódcy pułku. Noszona była na lewej kieszeni, tuż pod odznaczeniami – mówił Grzegorz Męciński.

Dodał, że uroczystość wręczenia odznak pamiątkowych GRH „Zakłady Południowe” koresponduje wprost z tamtymi zwyczajami.

– Chcemy dzisiaj uhonorować osoby wspierające Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Zakłady Południowe” oraz działania MKS „Ur” w Stalowej Woli – mówił prezes klubu.

Odznakami pamiątkowymi uhonorowani zostali: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, poseł Rafał Weber, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przewodniczący rady miejskiej Stanisław Sobieraj, prezes MZK Anna Pasztaleniec oraz mecenas Andrzej Uba.

Zarząd MKS „Ur” podjął również decyzję o nadaniu odznak pamiątkowych osobom należącym do Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zakłady Południowe”.

– Odznaczeni – rekonstruktorki i rekonstruktorzy – wyróżnili się swoją działalnością dla GRH „Zakłady Południowe” przez aktywność i zaangażowanie w przedsięwzięciach, w których brała udział Grupa. Na odznaczonych spoczywa zaszczytny obowiązek szanowania, podtrzymywania i bronienia dobrego imienia Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zakłady Południowe” – mówił Grzegorz Męciński.

W gronie uhonorowanych znaleźli się: Jerzy Pawełek, Grzegorz Męciński, Lucjan Małek, Włodzimierz Wójtowicz, Szymon Mazurek, Paweł Mazurek, Justyna Konefał, Tomasz Bis, Andrzej Kulpa, Witold Adamski.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił Damian Bijak. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć wystawę eksponatów z epoki, a także zapoznać się z historią i działalnością Grupy. Opowiedział o niej Lucjan Małek.

Symboliczną datą powstania GRH „Zakłady południowe” jest 3 maja 2017 roku, kiedy to po raz pierwszy Grupa zaprezentowała się podczas uroczystości trzeciomajowych na rozwadowskim Rynku. Grupa działa jako sekcja Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli, który został zarejestrowany w listopadzie 2016 r.

– W tym czasie MKS „Ur” i GRH „Zakłady Południowe” wzięły udział, bądź były inicjatorem wielu przedsięwzięć, między innymi takich jak: rekonstrukcje historyczne, uświetnianie uroczystości państwowych i wojskowych, pikniki strzeleckie wraz z zawodami strzeleckimi, pokazy w szkołach, podczas imprezy Sikorski Model Show, kwesty, imprezy organizacji takich jak Sokół czy harcerzy – dodał prezes MKS „Ur”.