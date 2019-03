Wykładu pod takim tytułem będzie można posłuchać 27 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Przy okazji będzie można spróbować pysznych tradycyjnych wędlin z Zakładu Przetwórstwa Mięsa Matthias, który jest organizatorem wydarzenia. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

– Mimo faktu, iż Polacy od morza aż po Tatry kochają wieprzowinę i jedzą ją bardzo często, nie zdają sobie sprawy, że przyrządzając tradycyjnego kotleta schabowego, używają bardzo często mięsa wieprzowego, które niekiedy nie pochodzi z Polski lub nie jest odpowiedniej jakości. Stąd też powstał pomysł w naszym zakładzie o przeprowadzeniu wykładu i uświadomieniu konsumentów o wysokiej jakości polskiego mięsa wieprzowego – mówi „Sztafecie” Magdalena Takmadżan, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w ZPM Matthias.

Poświęcony wieprzowinie wykład wygłosi dr hab. inż. Dariusz Lisiak – kierownik Pracowni Badania Surowców i Produkcji Rzeźniczej z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu.

– Organizowany przez nas wykład ma również ma na celu pokazanie konsumentom, jakie są walory zdrowotne wieprzowiny. Przez wiele lat pokutowało przekonanie, że wieprzowina jest niezdrowa, tłusta i bardzo kaloryczna. Z biegiem czasu wszystko się zmieniło, a wieprzowina weszła do piramidy żywienia – dodaje Magdalena Takmadżan.

Warto wiedzieć

Mięso wieprzowe jest stałym elementem polskiej kuchni, jednak tematy związane z wartościami zdrowotnymi wokół niego urosły do poziomu mitów i legend. Czy tak naprawdę powinniśmy unikać wyrobów wieprzowych? W wyniku starań hodowców, dzięki krzyżowaniu odpowiednich odmian uzyskuje się coraz bardziej wydajne zwierzęta rzeźne. Dzisiejsze mięsa wieprzowe posiadają znacznie mniej tłuszczu, dzięki czemu stają się coraz mniej kaloryczne. Rodzima hodowla tychże zwierząt jest wysoko cenionym surowcem mięsnym w Europie, dlatego warto zaznajomić się z charakterystyką tego mięsa.

Mięso wieprzowe w piramidzie żywienia

Piramida żywienia to graficzne przedstawienie zasad zdrowego odżywiania – ogólnej idei, jak komponować swój jadłospis, aby postępować z korzyścią dla zdrowia. Mięso jest jednym z elementów piramidy żywieniowej. Znajduje się ono prawie na samym szczycie piramidy, co oznacza, że w naszej diecie znajduje się na tym samym poziomie co ryby, jaja i warzywa strączkowe. Jest więc źródłem białka i innych cennych składników odżywczych. Aby zachować różnorodność diety należy jeść je naprzemiennie.

Wartości odżywcze mięsa wieprzowego

Często na sam dźwięk słowa „wieprzowina” mamy przed oczami podsmażony boczek czy ociekające tłuszczem żeberka. Tusza wieprzowa ma jednak do zaoferowania nie tylko części składające się w blisko połowie z tłuszczu, ale również części chude. Warto znać podział tusz wieprzowych, aby dobrze wybrać odpowiedni kawałek mięsa do przygotowywanego dania. Wieprzowina dodatkowo cechuje się bardzo wyrafinowanym smakiem. Czy powinniśmy więc skreślać ten rodzaj mięsa? Otóż nie! W wyniku prowadzenia racjonalnej hodowli oraz podniesienia standardów utrzymania zwierząt, w ostatnich dwudziestu latach obserwujemy znaczną poprawę jakości polskiej wieprzowiny. Działania te doprowadziły do znacznego obniżenia zatłuszczenia tusz wieprzowych. Jednocześnie zmienił się sam profil tłuszczowy – oznacza to zwiększenie zawartości prozdrowotnych tłuszczów z rodziny omega 3 i 6. Walory smakowe oraz przystępną cenę doceniają smakosze z całej Europy.

Źródło: szukajdobregomiesawieprzowego.pl