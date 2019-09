[Zdjęcia] To ogólnopolska akcja, której inauguracja odbyła się 12 września. Do stalowowolskiej Biblioteki Głównej przybyły rzesze przedszkolaków wraz z opiekunami, by odebrać darmowe wyprawki książkowe.

Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” wraz z książką dla dzieci „Pierwsze czytanki dla…” stanowią wyprawkę czytelniczą dla przedszkolaków (3-6 lat) w ramach ogólnopolskiego projektu „Wielki człowiek-mała książka” zorganizowanego przez Instytut Książki.

W projekt zaangażowała się również stalowowolska książnica, która zaprosiła przedszkolaków nie tylko po swoje pierwsze czytanki, ale też do wspólnej zabawy. Dla najmłodszych uczestników spotkania przygotowane były kolorowanki z baśniowego świata, troszkę starsi uczestniczyli w zabawach z książką. Były kalambury, rozwiązywanie zadań i zagadek (np. poplątane tytuły bajek), zabawy ruchowe. Chętni tworzyli magnesy na lodówkę z motywem sówki. Rodzice zapisywali do biblioteki swoje pociechy. Wręczane były książkowe wyprawki i karty małego czytelnika. Nowi czytelnicy dostawali także przypinki na koszulki „Wielki człowiek” i mogli się pobawić w kąciku malucha zabawkami i zagrać w gry planszowe. Odbijali także okolicznościowy stempel z biblioteczną sową.

Również tego dnia we wszystkich filiach bibliotecznych w Stalowej Woli rozpoczęto realizację projektu. Zainteresowanie już w pierwszy dzień było ogromne. Do zapisu dziecka do biblioteki ustawiały się długie kolejki. Nowych czytelników zapisywano we wszystkich agendach Biblioteki Głównej i filiach.

Pierwszy dzień pokazał jak rodzice doceniają książkę w życiu swojego dziecka. Przez 2 godziny zapisano w Bibliotece Głównej 59 małych nowych czytelników i wręczono w sumie 80 wyprawek. Książeczki dostawały też wcześniej zapisane dzieci, które przybyły z rodzicami.

Teraz przed nowymi, czytelnikami następne wyzwanie. Za każde odwiedziny w bibliotece zakończone wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu na swojej Karcie Małego Czytelnika zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej, koordynator czytelniczego projektu.