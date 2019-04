Wielkanocnej tradycji stało się zadość (ZDJĘCIA)

Ponad 100 palm wzięło udział w konkursie wielkanocnym, który odbył się w niedzielę, 14 kwietnia w Zbydniowie. – To był jeden z największych konkursów, jakie się do tej pory u nas odbyły – mówi „Sztafecie” Jan Ludian, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Zbydniowa”, które razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury i wójtem gminy Zaleszany, było współorganizatorem wydarzenia.

Zapoczątkowany kilka lat temu konkurs palm wielkanocnych stał się już tradycją niedzieli poprzedzającej Wielkanoc w Zbydniowie. Od trzech lat konkurs ma zasięg gminny i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak co roku, także i w minioną niedzielę do kościoła parafialnego w Zbydniowie przybyło wielu mieszkańców gminy Zaleszany, przynosząc ze sobą własnoręcznie wykonane palmy.

Po uroczystej mszy, zebrani udali się do remizy OSP w Zbydniowie, gdzie swoje prace poddali ocenie jury konkursowemu. Jako że tradycja przygotowywania palm wielkanocnych jest w gminie Zaleszany mocno zakorzeniona, to i wybierać było z czego. 58 palm zgłosiły do konkursu dzieci, 48 dołożyli dorośli. Były też prace zbiorowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z Pilchowa, Agatówki, Turbi, Zbydniowa, Dzierdziówki, Motycza Szlacheckiego, Skowierzyna, Zaleszan, Kępia Zbydniowskiego i Kotowej Woli. Jedną palmę przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Zbydniowa, a trzy sołectwa Zbydniów, Skowierzyn i Dzierdziówka.

Wójt gminy Zaleszany, wraz z przewodniczącą Rady Gminy oraz radnymi, dyrektorem GOK w Zaleszanach oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Zbydniowa nie zdecydowali się w tym roku na wybór tej najpiękniejszej, jednakże przyznali kilka wyróżnień. Jedno z nich otrzymało KGW Dzierdziówka. Tak naprawdę jednak wszyscy mogli czuć się wyróżnieni i każdy z uczestników konkursu otrzymał upominki.

Najważniejszym celem, przyświecającym organizatorom było pielęgnowanie tej pięknej wielkanocnej tradycji.

– Chociaż całe wydarzenie nazywamy konkursem, to tak naprawdę chodzi tu o tradycję, żeby była to Niedziela Palmowa z prawdziwego zdarzenia – mówi Piotr Szpara, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach.