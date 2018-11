Wielka Wojna nad Dolnym Sanem

[Zdjęcia] To tytuł wystawy, którą Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało specjalnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarcie ekspozycji odbyło się 10 listopada.

Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy w sobotni wieczór całymi rodzinami przyszli do muzeum.

– Chcieliśmy mieszkańcom Stalowej Woli przybliżyć istotne naszym zdaniem wydarzenia Wielkiej Wojny. My o nich szybko zapomnieliśmy, bo wydarzenia II wojny światowej przysłoniły ten dramat, który tutaj w widłach Wisły i Sanu się rozegrał – mówi Aneta Garanty, jedna z kuratorek wystawy.

Na wystawie znajdują się eksponaty pochodzące z prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych w latach 2014–2017 na cmentarzach z czasów I wojny światowej w Zdziarach, Domostawie i Kłyżowie. Są to głównie fragmenty umundurowania, jak również drobne metalowe dewocjonalia. Wyjątkowymi znaleziskami będą egzemplarze tzw. emblematów pułkowych oraz medale. Zobaczyć można również militaria, odznaczenia, druki ulotne, fotografie i biogramy legionistów. Istotnym elementem ekspozycji jest przybliżenie twórczości artystycznej legionów: pieśni i utworów poetyckich, które towarzyszyły żołnierzom w ich drodze do wolności i stały się swoistą kroniką bojów legionowych, a które weszły do kanonu twórczości patriotycznej.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 46 (15.11.2018)