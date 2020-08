Wielka bitwa w Magicznych Ogrodach

Wszyscy, którzy czytają baśnie (optymistycznie można założyć, że w pewnym momencie życia robią to wszyscy), wiedzą, że napędza je odwieczna walka dobra ze złem. I to jest zrozumiałe. Problem pojawia się w momencie, kiedy nie umiemy odróżnić dobra od zła. Dzieje się tak wtedy, kiedy zło przebiera się w nieswoje szaty. Często robi to tak skutecznie, że nabierają się na to nawet starzy wyjadacze.

Sprawa jest poważna i skomplikowana i dlatego walka tych dwóch mocy, trwa od wielu lat i nie wiadomo czy i kiedy się skończy. Ludzie są słabi i chcą korzyści, nie tylko w baśniach. Przechodzą wtedy na stronę zła. Na pewno wielu z Was było kuszonych, żeby zasilić Armię Ciemności.

Wśród czytających te słowa, na pewno są tacy, którzy chcieliby wziąć udział w „Wielkiej Bitwie. Koronie Zagłady”, 29 i 30 sierpnia w Magicznych Ogrodach. Zło w niej uosabiać będzie mroczny Alatus, kompan Araga. Przez to, że jest bohaterem zbuntowanym i kontestującym, jest atrakcyjny dla części młodych rycerzy.

Po stronie dobra staną wojownicy, wyszkoleni przez Thoroda, dowódcę straży Krasnoludów.

W ostatni weekend sierpnia janowiecki Ogród zaprasza wszystkich,także niezdecydowanych, do udziału w unikalnym zdarzeniu, jakim jest rekrutacja do wybranej przez siebie armii, a następnie do udziału w bitwie. Na pewno dużym przeżyciem dla wszystkich gości, będzie możliwość wcielenia się w rolę bohatera w tym widowisku.

Wszyscy, którzy przybędą do Magicznych Ogrodów 29 lub 30 sierpnia, aby stoczyć walkę, najpierw będą musieli podjąć decyzję, czy chcą reprezentować dobro czy zło. W kolejnym kroku podpiszą kartę rekrutacyjną i kontrakt najemnika. Starcia, choć bezkrwawe, bez wątpienia będą dla obu stron konfliktu niezwykle emocjonujące. Jaki będzie ich wynik? Można się jedynie domyślać, iż będzie zależał w dużym stopniu od udziału gości janowieckiego parku. W programie imprezy, między innymi, krasnoludzka musztra, lekcje walki, nauka komend i okrzyków bojowych. Goście zostaną poddani szkoleniu, tak aby byli przydatni w boju. Owa przydatność prowadząca do sukcesu, to przede wszystkim działanie zespołowe – bitew nie wygrywają soliści.

Następnie uczestników zabawy czeka wymarsz wojsk na Pole Turniejowe. Dzieci i dorośli walczący po stronie Magicznych Ogrodów zostaną podzieleni na mniejsze oddziały i dołączą do poszczególnych krasnoludzkich klanów. W zależności od tego przydziału będą wykonywać odpowiedzialne zadania, takie jak zwiad lub strzelanie z kuszy.

Przed bitwą armie przywdziewają zbroje lub barwy klanów i otrzymują oręż. Na znak dowodzących armie zajmują pozycje i ruszają do boju.

Dowódcy armii wydają rozkazy i czuwają nad bezpieczeństwem uczestników. Nie zostawiają swoich żołnierzy na pastwę przeciwników i biorą jeńców, których traktują honorowo!

Wielka Bitwa będzie wydarzeniem atrakcyjnym także dla widzów, którzy nie wezmą w niej bezpośredniego udziału. Będzie można zobaczyć jeźdźców, kaskaderów, popisy pirotechniczne.

29 i 30 sierpnia, „Wielka Bitwa. Korona Zagłady”, Magiczne Ogrody Janowiec.