Wiele halowe granie w Radomyślu nad Sanem

25 listopada (niedziela) w hali sportowej Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem odbędzie się turniej eliminacyjny do Finału Wojewódzkiego Halowej Piłki Nożnej.

Do rywalizacji zgłosiło się osiem drużyn: Klub Futsalu Stal Mielec, RB Lipsk Stalowa Wola, Serwatka Żabno, Płomień Trześń, PCOW Markov Stalowa Wola, PBI Wola Rzeczycka, Saperzy Nisko, LZS Furmany. Do finału, który zostanie rozegrany w Rzeszowie, awansuje tylko zwycięzca. Zagra w nim sześć drużyn: gospodarz – Zaczernie Futsal, obrońca tytułu – SKP Strażak Rzeszów i zwycięzcy czterech turniejów okręgowych: zachodniego (wspomniany finał w Radomyślu nad Sanem), centralnego (Rzeszów), południowego (Nowy Żmigród), wschodniego (Zarzecze).

Share 0 Share 0 Share 0