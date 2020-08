Wieczór z „Fiesta Amigos”

Zespół muzyczny „Fiesta Amigos”, wystąpił podczas drugiego w tym sezonie koncertu w ramach wydarzenia „Muzyka pod księżycem” organizowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. Tego wieczoru muzycy stworzyli wyjątkowy klimat, który publiczność zapamięta na długo.

Szóstą edycję sierpniowych koncertów w Atrium SDK, podobnie jak i poprzednie, charakteryzuje różnorodność dźwięków.

W ubiegłym tygodniu sceną zawładnęła muzyka rockowa. Z kolei tym razem publiczność mogła się trochę wyciszyć i zrelaksować.

Zespół „Fiesta Amigos” istnieje od roku. Tworzy go czworo przyjaciół: Anna Kara, Roman Kara, Rafał Latawiec oraz Mirosław Dyjak.

– Znamy się już od wielu lat. Po raz pierwszy spotkaliśmy się na imprezie Fiesta Harmonica Festival, organizowanej przez SDK. W naturalny sposób postanowiliśmy stworzyć taki oto projekt. Każdy z nas lubi inną muzykę, dlatego repertuar tworzymy tak, żeby zadowolić każdego uczestnika. Na razie się tym bawimy, sprawia nam to dużo radości. Jest to też dowód na to, że ludzie w naszym wieku potrafią znaleźć sobie czas, żeby pomuzykować. Oczywiście na przykład wędkowanie też może dać frajdę, ale żaden wędkarz nie ma oklasków, no chyba, że złowi bardzo dużą rybę – mówił Mirosław Dyjak.

Podczas koncertu usłyszeliśmy miedzy innymi utwory etniczne.

– Zanim się zacznie koncert, zanim muzycy podepną się do sprzętu, to jest taka chwila ciszy, a scena nie lubi pustki. Żeby więc wypełnić ten czas to ja zawsze gram dwa utwory. Mogą to być utwory polskie ludowe, czy utwory etniczne. Dzisiaj zagram kompozycję Andrzeja Zielińskiego „Dziś prawdziwych cyganów już nie ma” oraz moją etiudę „Pojednanie na Bliskim Wschodzie”, pokazując tym samym walory harmonijki ustnej – mówił Mirosław Dyjak.

Artyści poprzez swoje instrumentarium stworzyli niepowtarzalny nastrój wieczoru. Publiczność nagrodziła muzyków gromkimi brawami prosząc o bisy pomimo, że koncert trwał 1,5 godziny.

A już 22 sierpnia, przeboje muzyki rozrywkowej usłyszymy w wykonaniu wokalistek Studia Wokalnego „Vivo” ze Spółdzielczego Domu Kultury.