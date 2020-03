W trudnych czasach epidemii stalowowolanie myślą o osobach starszych, schorowanych, które w chwili zagrożenia pozostają same. Na Fecebooku powstała społeczna grupa pomocowa „Widzialna Ręka – Stalowa Wola”, za pośrednictwem której mieszkańcy dodają ogłoszenia z ofertą pomocy w zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recept czy wyprowadzeniu psa.

„Widzialna Ręka” to ogólnopolska akcja obejmująca swym zasięgiem wiele miast. W Stalowej Woli grupa powstała spontanicznie z inicjatywy Beaty Łapińskiej-Grabas i Marka Wójcika.

– W obliczu pandemii, a zwłaszcza konieczności pozostawania w domach uznaliśmy, że trzeba ułatwić ten czas najbardziej potrzebującym. Formuła „Widzialnej Ręki” jest całkiem prosta – skupiamy ludzi, którzy mogą w jakikolwiek sposób pomóc i koordynujemy działaniami, aby wszystko szło jak najbardziej płynnie. Oferujemy pomoc w zakupach, załatwieniu ważnych spraw, wyprowadzeniu psa lub po prostu jesteśmy do dyspozycji, jeśli ktoś potrzebuje po prostu rozmowy. Obecnie najwięcej mamy postów z ofertami pomocy. Oczywiście zachęcamy też do zgłaszania próśb – mówi Beata Łapińska-Grabas.

Stalowowolska lokalna grupa „Widzialnej Ręki”, która liczy ponad 1800 członków oferuje pomoc: psychologa, doradcy finansowego czy nauczyciela. Na stronie można znaleźć również oferty lokali, które w czasach kwarantanny mogą dowieźć jedzenie do domu. Pomoc jest oczywiście nieodpłatna.

– Nasi członkowie grupy angażują się w pomoc innym na każdy możliwy sposób – zachęcając do zbiórek krwi, szukając producentów maseczek, projektując przyłbice dla medyków. Jesteśmy również w stałym kontakcie z lekarzami, czy strażą pożarną, aby wiedzieć o ich potrzebach. Zdając sobie sprawę, że osoby w podeszłym wieku niekoniecznie są zaprzyjaźnione z komputerem, zawiesiliśmy w Stalowej Woli kilkadziesiąt plakatów, na których podane są numery telefonów do koordynatorów, czyli do grupy kilku osób zaangażowanych w to, aby „Widzialna Ręka Stalowa Wola” działała prężnie. Wszystkie zasady działania mamy opisane w informacjach na stronie. Do każdego postu dodajemy #hasztag: #pomogę – jeżeli oferujesz konkretną pomoc i #potrzebuje – jeżeli potrzebujesz czegoś, a z różnych powodów związanych z obecną sytuacją nie możesz tego samodzielnie zorganizować – dodaje Beata Łapińska-Grabas.

Inicjatorzy akcji zachęcają wszystkich chętnych, którzy chcą służyć innym pomocą do dołączenia do grupy na Facebooku TUTAJ.

– Chcemy uświadomić tym co to czytają, że może dojść do zaostrzenia stanu i tylko wtedy gdy grupa będzie dużą społecznością mają największe szanse na to, że gdy oni będą potrzebowali wsparcia to jakaś dobra dusza zostawi na ich wycieraczce chleb, mleko czy papier toaletowy. Dlatego zachęcamy do wstąpienia do grupy na Facebooku, bo im więcej nas będzie, tym zasięg niesionej pomocy również będzie większy – mówi Marek Wójcik.