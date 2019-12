Weszli na zwycięską ścieżkę i zejść z niej nie zamierzają

Wyśmienicie żegnają rok 2019 młodzi zawodnicy stalowowolskiego Kaito. W listopadzie rywalizowali w mistrzostwach Mazowsza w Sochaczewie i 9. Gwiazdkowym Turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu w Jakubowie, a w pierwszy weekend grudnia w Mistrzostwach Śląska w Jiu-Jitsu Ne-Waza. Łącznie, przywieźli z tych trzech imprez aż 71 medali!

Kiedy dzieci i młodzież walczyła w Jakubowie, w tym samym czasie w Berlinie w zawodach IBJJF Berlin Open, startował założyciel i trener-koordynator Kaito Stalowa Wola, Paweł Kunysz. Trzykrotnie stawał na medalowym podium. Wywalczył dwa złote medale w kategorii czarne pasy w wadze ciężkiej w Gi i Nogi oraz srebrny medal w kategorii czarne pasy Absoluto Gi.

– Dodatkowej motywacji dodawały mi znakomite wieści z zawodów w Jakubowie, gdzie tak wspaniale walczyli nasi Mali Wojownicy – wspomina Paweł Kunysz. – Z ogromną nadzieją patrzę w przyszłość, bo już dzisiaj wielu naszych podopiecznych prezentuję wysoki poziom sportowy. A o tym, że nie są to wcale przechwałki, najlepiej świadczy fakt, że chcą u nas trenować dzieci i młodzież z różnych zakątków kraju. Ostatnio miałem zapytanie, czy może przywozić do nas na zajęcia swoje dziecko, jeden z czołowych polskich zawodników MMA. Jesteśmy bardziej rozpoznawalni i bardziej doceniani w Polsce, niż na swoim własnym rynku. Przed nami kolejny rok pracy i jestem pewien, że także w 2020 roku dostarczymy wiele powodów do satysfakcji mieszkańcom naszego miasta.

Sochaczew

Kategoria U-8. 1. Jakub Mazurek – Gi i No Gi (kategoria wagowa 22 kg), 2.Mikołaj Rej – Gi (25 kg), U-10: 1. Max Kozłowski – Gi (27 kg), 2. Wiktor Kawiński – No Gi (24 kg), 3. Bartek Chmura – No Gi (24 kg). U-12: 1. Nicole Ochal – Gi i No Gi (+48 kg), 1. Szymon Sołowiej – Gi (38 kg), 2. Adrian Bawiec – Gi (38 kg), 2. Emilia Nasylan – Gi i No Gi (48 kg), 2. Szymon Sołowiej – Gi(38 kg), 3. Adrian Bawiec – No Gi (38 kg), 3. Igor Iwasieczko – Gi (38 kg). U-15: 1. Alex Iwasieczko – Gi i No Gi (+72 kg), 1. Joanna Iwasieczko – Gi i No Gi (60 kg), 1. Radosław Czernik – Gi i No Gi (60 kg), 1. Michał Sołowiej – Gi i No Gi (55 kg), 1. Adrian Kaczmarek – Gi i No Gi (34 kg), 1. Paweł Łokaj – Gi i No Gi (+60 kg), 1. Amelia Krawczyk – Gi (50 kg), 1. Sebastian Żurawski – Gi (45 kg), 2. Bartosz Józefiak – No Gi (+72 kg), 2. Sebastian Żurawski – No Gi (45 kg), 2. Wiktor Krasnowski – Gi i No Gi (50 kg). U-18: 1. Huber Grąz – Gi i No Gi (81 kg), 1. Arsen Nasylan – No Gi (60 kg), 2. Arsen Nasylan – Gi (60 kg),

Jakubów BBJ

U-10: 1. Paweł Łokaj (60 kg), 2. Max Kozłowski (27 kg), U-12: 1. Igor Gruszczyk (27 kg), 2. Emilka Naslyan (48 kg), 3. Igor Iwasieczko (38 kg). U-15: 1. Arsen Naslyan (55 kg), 1. Alex Iwasieczko (73 kg), 1. Adrian Kaczmarek (34 kg), 1. Joanna Iwasieczko (+66 kg), 2. Michał Sołowiej (55 kg). W klasyfikacji medalowej Kaito zajęło 3. miejsce.

Katowice Jiu-Jitsu Ne-Waza

U-12: 3. Maksymilian Kozłowski – Gi (27 kg). U-14: 1. Emilia Naslyan – No Gi (48 kg), 2. Emilia Naslyan – Gi (48 kg), 2. Igor Iwasieczko – No Gi (38 kg), 2. Nicole Ochal – Gi i No Gi (52 kg), 3. Amelia Krawczyk – Gi i No Gi (52 kg), 2. Adrian Bawiec – Gi i No Gi (38 kg), 3. Szymon Sołowiej – Gi (38 kg), 3. Alex Iwasieczko – Gi i No Gi (73 kg), 3. Adrian Kaczmarek – Gi (34 kg). U-16: 1. Bartosz Józefiak – No Gi (+73 kg), 2. Bartosz Józefiak – Gi (+73 kg), 1. Michał Sołowiej – Gi i No Gi (55 kg), 1. Radek Czernik – No Gi (60 kg), 2. Radosław Czernik – Gi (60 kg), 1. Joanna Iwasieczko – No Gi (63 kg), 2. Joanna Iwasieczko – Gi (63 kg), 3. Sebastian Żurawski – No Gi (50 kg), 3. Julia Socha – No Gi (63 kg).