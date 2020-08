Wędrują konno z Obojnej do Komarowa

24 sierpnia kawalerzyści z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich wyruszyli w konną wędrówkę. Do pokonania mają trasę z miejscowości Obojna w gminie Zaleszany, do Komarowa, wsi położonej w powiecie zamojskim, gdzie wezmą udział w 100. obchodach Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem, największej bitwy kawaleryjskiej w szyku konnym.

31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem na polach Wolicy Śniatyckiej doszło do wielkiego boju kawalerii polskiej z przeważającą siłą oddziałów bolszewickich. Była to ostatnia w historii Europy i jednocześnie największa w XX wieku bitwa kawalerii. Choć uczestniczyła w niej artyleria i piechota, to większość działań przypadło na walkę formacji kawaleryjskich w szyku konnym z użyciem broni białej. Bitwa uznana przez historyków za jedną z przełomowych bitew w historii świata.

Pod Komarowem ułani polskiej I Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla pokonali kozaków I Armii Konnej generała Siemiona Budionnego.

W wyniku całodziennej walki, a był to śmiertelny, zacięty i krwawy bój, polska 1 Dywizja Jazdy odparła natarcie czterokrotnie silniejszego przeciwnika i po zadaniu mu znaczących strat – zmusiła go do zmiany kierunku i odwrotu.

– Do Bitwy Komorowskiej doszło, ponieważ armia bolszewicka się rozdzieliła. Michaił Tuchaczewski uderzył od północy na Warszawę, a od południa szła jeszcze większa i bardziej potężna armia generała Siemiona Budionnego. Stosunek liczby wojsk, które wystąpiły w Komarowie był 1 do 4. Bój konny pod Komarowem trwał cały dzień. Jednak fantazja ułańska, dyscyplina, trochę szczęścia pomogły wyjść zwycięsko z tej potyczki – mówi Jacek Lasiński z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Tegoroczne uroczystości rocznicowe bitwy pod Komarowem odbędą się w dniach 29-30 sierpnia. Udział w nich, już nie po raz, zaplanowali kawalerzyści z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Kawalerzyści z Obojnej planują do Komarowa dotrzeć w czwartek, 27 sierpnia. Codziennie do pokonania mają 35-40 kilometrów, a nocować będą pod gołym niebem.

– Te spotkania są cykliczne. My bierzemy w nich udział już nie pierwszy raz. To są zazwyczaj imprezy 4-dniowe, podczas których do wykonania są różne zadania. Stowarzyszenie Komorowskiej Potrzeby przyznaje uczestnikom manewrów komorowskich odznaki, od brązowej, przez srebrną, do złotej. My jesteśmy posiadaczami „Brązowej Odznaki Komorowskiej” – dodaje Jacek Lasiński.

– Chcemy naszym młodym kolegom pokazać, że tradycję trzeba kultywować. Zachęcam również wszystkich do odwiedzenia Komarowa, bo takie duże zgromadzenie koni, jedno z największych w Europie, to niezwykłe wydarzenie – mówi Waldemar Gimpel z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.