Weber przedstawił Piątkę Kaczyńskiego

Poseł Rafał Weber (PiS) ze Stalowej Woli, przedstawił 12 marca na konferencji prasowej główne punkty nowego programu tej partii, nazywane Piątką Kaczyńskiego i jej przełożenie na nasz region. Nie potwierdził też, ale i nie wykluczył, że zostanie wiceministrem w resorcie infrastruktury.

– Piątka Kaczyńskiego to pięć punktów, które będą realizowane jeszcze w tej kadencji Sejmu – mówił poseł Weber. I wyliczał: – Pierwszy z nich, to powiększenie programu Rodzina 500+ tak, aby mogły z niego skorzystać wszystkie dzieci, czyli również te pierwsze, które wcześniej nie były objęte tym programem. Drugi punkt, to zwolnienie z podatku dochodowego wszystkich młodych osób do 26 roku życia, którzy pracują na umowę o pracę. Po trzecie, obniżenie stawki podatkowej z 18 proc. na 17 proc. dla wszystkich pracujących. Po czwarte, Emerytura+, czyli dodatkowe świadczenia emerytalne, a także rentowe. Tym świadczeniem w skali całego kraju zostanie objętych blisko 10 milionów Polaków. Po piąte infrastruktura, czyli budowa lokalnych połączeń autobusowych, likwidacja białych plam, likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, które z roku na rok jest coraz większe…

