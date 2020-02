Ważna wygrana i nowe bluzy od Remetu

Młodziczki Stali Stalowa Wola uczyniły kolejny krok do awansu do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu, zespół trenera Artura Karlika, pokonał MLKS Rzeszów 48:34 (11:12, 11:8, 12:10, 14:4). Zwycięstwo z „odwiecznym rywalem” – pomimo trudności kadrowych – bardzo przybliżyło nasz zespół do awansu ze strefy lubelsko-podkarpackiej do kolejnej fazy mistrzostw Polski.

„Stalówki” zaprezentowały się w tym meczu w nowych bluzach, które ufundowała im stalowowolska firma Remet.

– Pragnę w imieniu swoim i wszystkich zawodniczek podziękować panu Arthurowi Hallenowi, prezesowi firmy Remet, który dzięki zaangażowaniu rodziców ufundował zawodniczkom sekcji koszykówki dziewcząt bluzy sportowe i mogliśmy w końcu wyglądać jak prawdziwa drużyna – powiedział trener Artur Karlik.

