Warsztaty z mistrzem kryminału

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zaprasza młodzież do wzięcia udziału w warsztatach pisarskich pod okiem Krzysztofa Koziołka, który zdradzi tajniki pisania kryminałów.

Spotkanie to odbędzie się we wtorek, 14 maja o godzinie 9, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku.

Krzysztof Koziołek to polski pisarz oraz dziennikarz i autor powieści kryminalnych. W 2007 zadebiutował powieścią sensacyjną „Droga bez powrotu”, a w 2009 wydał kryminał skandynawski „Święta tajemnica”, który nominowany był do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Z kolei w 2010 ukazała się powieść sensacyjno – przygodowa „Miecz zdrady”. Za tę ostatnią autor został zgłoszony do Paszportu Polityki 2010 oraz nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

W 2011 roku Krzysztof Koziołek otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką dla najbardziej obiecującego lubuskiego pisarza. W tym samym roku ukazały się również jego kolejne książki, czyli thriller „Premier musi zginąć” oraz „Trzy dni Sokoła”.

Kamila Brzezińska