Warsztaty Literackie „Wers” obchodzą jubileusz 18-lecia

[Zdjęcia] Stalowowolscy młodzi poeci, świętowali jubileusz 18-lecia działalności Warsztatów Literackich „Wers”. 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie zabrakło krótkiej historii oraz prezentacji twórczości nowego pokolenia mistrzów pióra.

Warsztaty powstały w 2000 roku z inicjatywy Stanisławy Bieńko-Stachyry, Anny Żywczyk oraz Joanny Rybak. Spotkania miały swój początek w Bibliotece Publicznej, w filii nr 4, po czym przeniosły się do budynku Biblioteki Międzyuczelnianej.

O historii oraz działalności warsztatów mówi Joanna Rybak:

Na chwilę obecną na warsztaty uczęszcza około 20 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Uczestnicy spotykają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Popiełuszki 10.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do promocji tomiku „Po kamykach dorastania 2”. Tytuł tomiku nawiązuje do pierwszego zbiorku wierszy uczestników warsztatów poetyckich, który został wydany 10 lat temu w 2008 roku. W nowym almanachu zostały zamieszczone wiersze 21 uczestników warsztatów, którzy uczęszczali na zajęcia w latach 2009-2018. Spośród ich wierszy wybrane zostały do druku te utwory, które były nagrodzone w Turniejach Jednego Wiersza, są charakterystyczne dla autora oraz – według prowadzących zajęcia – są najlepsze.

Częścią integralną całego wydarzenia były piosenki w wykonaniu studia wokalnego „Vivo” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.