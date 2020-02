Walczyli, walczyli i… przegrali

Koszykarze Stali Stalowa Wola rozegrali jeden z najlepszych meczów w tym sezonie, ale znów schodzili z parkietu na tarczy. O porażce zadecydowała słaba skuteczność naszej drużyny w drugiej kwarcie, przegranej różnicą trzynastu punktów.

Stal zaskoczyła gospodarzy bardzo dobrą grą w ataku w pierwszej kwarcie. „Akademicy” weszli lepiej w to spotkanie, po „trójce” Huberta Miłaka i punktach spod kosza jego imiennika Huberta Stopierzyńskiego objęli szybko prowadzenie 5:0, ale w kolejnych minutach tej części gry, lepeij pod koszem rywala, radzili sobie stalowcy. Na początku ósmej minuty, po trzecim w tej odsłonie celnym rzucie „za trzy” Mateusza Łabudy, nasza drużyna wygrywała 18:11, a po dziesięciu minutach 24:21.

Podobnie, jak pierwszą „ćwiartkę”, także drugą, otworzył „trójką” Miłak, doprowadzając do wyrównania 24:24. Miejscowi złapali wiatr w żagle, a Stal zaczęła marnować całkiem dobre pozycję rzutowe. Piłka przestała wpadać do kosza nie tylko po rzutach z dystansu, Mateusza Łabudy (trzy próby), ale także Pietrsa, Gazarkiewicza, Tabora i Nowika. Łącznie dziewięć rzutów zza łuki i ani jednego celnego. Do szatni obi drużyny udawały się przy prowadzeniu KK 44:34.

Dobrze dla Stali rozpoczęła się trzecia odsłona. Trzy punkty zdobył Łabuda, ale jak się później okazało, był to ostatni celny rzut „za trzy” tego skrzydłowego w tym spotkaniu. Miejscowi nie wygrali co prawda tej kwarty, ale przed ostatnią częścią gry, mieli 9-punktową przewagę i tej przewagi nie roztrwonili. Mecz zakończył „trójką” 20-letni rozgrywający warszawskiego zespołu, Daniel Nagodziński.

W niedzielę, 9 lutego rywalem Stali będzie ŁKS. Mecz odbędzie się w Stalowej Woli o godz. 16.

KK AZS WARSZAWA – STAL 80:69 (21:24, 23:10, 17:18, 19:17)

KK: Stopierzyński 16 (2×3, 9 zb.), Miłak 15 (2×3), Sarnecki 14, Kus 9 (3×3), Zapart 8 oraz Kajka 9 (1×3), Jaremiekiewicz 4, Nagodziński 3 (1×3), Baczyński 2, Falkowski, Tchernev-Rowland, Mościcki.

STAL: Łabuda 12 (4×3), Buczek 12, Wojtanowicz 8, Gazarkiewicz 8, Tabor 7 oraz Jadaś 11, Nowik 9 (1×3), Pietras 2, Andreasik.

Sędziowali: Arnauld Kom Njilo, Tomasz Seferyński (Warszawa).