Ze względu na wytyczne epidemiczne, w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli będzie prowadzić zajęcia dla dzieci „Wakacje w bibliotece” online. Startujemy od wtorku, 7 lipca. Co MBP przygotowała na pierwszy miesiąc wakacji dla swoich młodych czytelników?

Zaczynamy spotkaniem autorskim – wyjątkowo – na świeżym powietrzu. 7 lipca gościem dzieci, które zjawią się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli będzie pisarka Renata Piątkowska. Zajęcia z laureatką Orderu Uśmiechu, która niejednokrotnie gościła w stalowowolskiej MBP będą plenerowe – przed obiektem MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, a rozpoczną się o godzinie 17.00. Temat spotkania – „To się nie mieście w głowie” – Spotkanie ma charakter otwarty, międzypokoleniowy. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież oraz ich rodziców i opiekunów. Pamiętajmy jednak o środkach ostrożności – zachowaniu dystansu społecznego wobec innych uczestników, a także o maseczkach – zapraszają bibliotekarze z MBP. Renacie Piątkowskiej będzie towarzyszyć lektorka Malwina Kożurno. To w jej interpretacji usłyszymy fragmenty książek autorki. Podczas spotkania w MBP każdy chętny będzie mógł kupić książkę Renaty Piątkowskiej i poprosić pisarkę o autograf.

Ponadto, w ramach zajęć „Wakacje z biblioteką 2020” Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl krótkich filmików w oparciu o książki Astrid Lindgren o przygodach Pippi Pończoszanki. Tytułowa bohaterka powieści Astrid Lindgren to zwariowana i rezolutna dziewczynka, która przeżywa niesamowite przygody. I Wy również możecie wraz z Pippi wymyślać i przeżywać swoje przygody! Bohaterami naszych nagrań są Pippi Pończoszanka oraz jej wierny towarzysz – małpka Pan Nilsson.

Zajęcia online będą odbywały się co wtorek. 14 lipca na swoim Facebooku i kanale You Tube MBP wyemituje filmik „Pippi wchodzi na pokład”, który pokazuje, jak w łatwy i szybki sposób, można wykonać papierowe statki, które posłużą wam do zabawy.

21 lipca to filmik pt. „Zgaduj-zgadula”. Kolejne spotkanie z Pippi i Panem Nilssonem to propozycja zabawy w małe arcydzieła. Nasi bohaterowie pokazuję, jak przy pomocy kartki, tuszu lub farby i naszych palców można wyczarować w domu rozmaite zwierzęta, stworki, przedmioty itp. Inspiracją była tutaj książka Marion Deuchars „Arcypalce”, w której autorka pokazuje, że za sprawą naszych palców mogą powstać prawdziwe dzieła sztuki. To świetna zabawa dla dzieci, ich rodzeństwa, ale także i dla rodziców!

Od 28 lipca obejrzeć będzie można z kolei filmik „Zabawy z Pippi”. Tym razem Pippi i Pan Nilsson w zabawny sposób pokazują, w co się można bawić w domu. Jest to propozycja dawnych gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży, kiedy nie było jeszcze komputerów i smartfonów. Tak naprawdę nie wiele potrzeba, by się dobrze bawić. Wystarczy parę kapsli czy skakanka.

Propozycje dla dzieci na sierpień biblioteka przedstawi pod koniec lipca.