W tym tygodniu wspominać będą: Tomasz Jasina i Jan Cios

Przed nami 10. odcinek piłkarskich wspomnień. W najbliższym wydaniu gazetowym (czwartek, 25 czerwca) o meczach, które najbardziej zapadły im w pamięci, opowiadać będą kolejny byli zawodnicy „Stalówki. Tym razem głos oddajemy piłkarzom pochodzącym z Lubelszczyzny: Tomaszowi Jasinie i Janow Ciosowi.

We wspominkach, pierwszy z nich opowiada m.in. o swoim występie przeciwko Realowi Madryt:

– W lipcu 1995 roku, już jako zawodnik Motoru Lublin, zagrałem w szwajcarskim Vevey przeciwko… Realowi Madryt. Tak, tak! Nie będę opisywał szczegółów tego wyjazdu, wiązały się z transferem jednego z zawodników Motoru. W każdym razie do takiego spotkania doszło. Real wygrał 7:0, a w składzie „Królewskich” zagrali m.in.: M.Laudrup, Raul Gonzalez, Hierro, Canizares, Zamorano, Luis Enrique. Trenerem był Argentyńczyk Jorge Valdano (..)

Jan Cios pamieta bardzo dobrze wszystkie swoje trafienia… samobójcze. Jedno szczególnie:

– To z Wronkami było niezwykłej urody. Najlepsi napastnicy na świecie nie powstydziliby się takiego pięknego strzału. Gość z 30-metra puścił taką przeszywającą piłkę w poprzek boiska, ja biegałem w kierunku swojego pola karnego i chciałem wybić ją, ale źle trafiłem, odbiła się od mojego ochraniacza na nodze i wylądowała w samym „okienku”. Stałem od bramki jakieś 20-22 metry! To był przepiękny gol…

