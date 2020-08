W tym roku nie pobiegną za bolszewikiem w Jarocinie

15 sierpnia nie odbędzie się organizowany od 2005 roku w Jarocinie Bieg Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” im. kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka. Odwołanie imprezy ma związek z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami w organizowaniu masowych imprez sportowych.

Bieg organizowany był w Jarocinie od 15 sierpnia 2005 roku w dniu każdej, kolejnej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Pomimo jego odwołania wójt gminy Jarocin zachęca biegaczy, by indywidualnie pokonali coroczną trasę i tym samym uczcili 100. rocznicę bitwy.

– Zachęcam gorąco do indywidualnego, nieformalnego uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia poprzez przebiegnięcie tradycyjnej trasy biegu od sceny plenerowej do skrzyżowania z drogą na Grabę i z powrotem w dowolnym czasie. Niech to będzie – przynajmniej w tak okrojonej formie – podziękowanie tym wszystkim z naszych przodków, którzy przyczynili się wówczas do uratowania naszej Ojczyzny – apeluje wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

Władze gminy także uczczą rocznicę Bitwy Warszawskiej. W sobotę, 15 sierpnia, około godz. 17, po popołudniowej mszy św. w kościele parafialnym w Jarocinie złożą wiązankę kwiatów na grobie Sebastiana Małka, kawalera orderu Virtuti Militari za okazane bohaterstwo w wojnie polsko – bolszewickiej.