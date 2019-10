W Toruniu Stal musi uważać nie tylko na piłkarzy Elany…

Elana Toruń będzie kolejnym ligowym rywalem Stali Stalowa Wola. Arbitrem spotkania będzie 34-letni Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. Sędzia, który nie kojarzy się dobrze kibicom naszej drużyny.

Po raz pierwszy, arbiter ze stolicy Warmii i Mazur, wystąpił w meczu Stali wiosną 2014 roku. Nasza drużyna podejmowała Wigry Suwałki i przegrała 0:2. To spotkanie na pewno bardzo dobrze pamięta były napastnik Stali, a obecnie menedżer sportowy Wojciech Fabianowski, który wszedł na boisko w 64. minucie, a jedenaście minut później zobaczył czerwoną kartkę.

Pół roku później pan Szczerbowicz ponownie zawitał do Stalowej Woli, tym razem na mecz Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław. Ówczesny wicelider polskiej ekstraklasy męczył się niemiłosiernie przy H15, nie potrafiąc udokumentować swojej wyższości, więc w sukurs przyszedł mu… sędzia. W 61. minucie wyrzucił z boiska Marcina Kowalskiego (druga żółta kartka), a w 78. minucie podyktował z kapelusza rzut karny. Sebastian Mila przegrał jednak pojedynek z Tomaszem Wietechą – bramkarz Stali wyczuł intencję strzelca. W końcu Śląsk dopiął swego. W 89. minucie piłkę do naszej bramki, skierował głową Bares Calahorro, choć zdaniem piłkarzy Stali, uczynił to będąc na pozycji spalonej. Ich protesty zdały się jednak na nic. Chwilę później arbiter zakończył mecz. Śląsk w następnej rundzie trafił na Legię Warszawa.

Po tym meczu sędziowska centrala „uwolniła” Szczerbatowicza od Stalowej Woli. Nie prowadził już żadnego meczu, w którym nasza drużyna był gospodarzem, ale na wyjazdach spotykał się z naszymi piłkarzami dwukrotnie. W sierpniu w Warszawie Stal przegrała z Polonią 0:2, a dwa miesiące później trzy punkty zostawiła w Legionowie, przegrywając 0:1.

Podsumowując; Marcin Szczerbowicz sędziował cztery mecze Stali. Cztery zakończyły się jej porażkami. Stal nie zdobyła w nich ani jednej bramki. Straciła sześć i dwóch zawodników, którzy zostali ukarani czerwonymi kartkami.

Mecz Elana – Stal w sobotę, 19 października, o godz. 14