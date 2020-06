W Stalowej Woli zachęcali do głosowania na Dudę

Zwolennicy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z powiatu stalowowolskiego zachęcali w sobotnie przedpołudnie do głosowania na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. – To jest nasz prezydent – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Podczas spotkania w pobliżu hali targowej w Stalowej Woli przekonywał, że Andrzej Duda zbudował nową wiarygodność urzędu prezydenta, a także wspiera Polskę lokalną, w tym Stalową Wolę.

Lucjusz Nadbereżny przypomniał również o wprowadzonym programie 500 plus, obniżeniu wieku emerytalnego czy trzynastej emeryturze, a także o dużych inwestycjach lokalnych.

– Tak zmienia się Polska, tak zmienia się Stalowa Wola. A jest to możliwe dzięki temu, że mamy ambitnych przywódców, ludzi, którzy kochają Polskę. Taką osobą jest prezydent Andrzej Duda. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest nasz prezydent, prezydent polskich spraw, który ostatnie 5 lat wykorzystał z pełną determinacją do ważnej zmiany w Polsce. Przed nami kolejne ważne, ambitne cele, kolejne ważne programy. Nie można się zatrzymać, a tym bardziej nie można się cofać – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Do głosowania na Andrzeja Dudę zachęcali również między innymi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

