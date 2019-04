W Stalowej Woli powstaną nowe atrakcje rekreacyjne

Na rekreacyjnej mapie Stalowej Woli pojawią się trzy nowe atrakcje. Będzie to kryte lodowisko ze ścieżką lodową, tor rolkarski z pumptrackiem oraz nowe elementy parku linowego. Na ostatniej sesji radni miejscy dali zielone światło na realizację tych inwestycji.

Na zadanie pn. „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli” miasto ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33 procent wartości wydatków kwalifikowanych.

Realizację projektu rozłożono na trzy lata. Na pierwszy ogień pójdzie rozbudowa parku linowego, która ruszy w kwietniu, a efekt finalny ma być gotowy na koniec maja. W ramach zadania park linowy zostanie połączony z parkiem wodnym 52 metrową ścieżką zawieszoną na 5 wieżach, zakończoną zjeżdżalnią oraz schodami. Na trasie pojawią się przeszkody sportowe.

Budowę lodowiska krytego ze ścieżką lodową w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na rok 2020. Powstanie tam hala lodowa o powierzchni 1350 metrów kw. wraz z zewnętrzną czterystumetrową, oświetloną ścieżką lodową o szerokości 2,5 metra. Przy okazji realizacji tej inwestycji miasto chce przebudować parking przy MOSiR wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego.

Trzecią inwestycją rekreacyjną zaplanowaną do realizacji w roku 2021 jest budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem w sąsiedztwie skateparku i hali tenisowej. Na tym obszarze powstaną też nowe tereny zielone z elementami małej architektury, nowym oświetleniem oraz monitoringiem, które uzupełnią przestrzeń błoni nadsańskich. Częścią składową tego projektu jest duża ścieżka biegowa, rowerowa, która będzie ciągnąć się od ul. Energetyków do terenów przy moście, gdzie połączy się ze ścieżkami, które poprowadzą do błoni.