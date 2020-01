W Stalowej Woli działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

[Zdjęcia] W Stalowej Woli ruszyła wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Sprzęt jest udostępniany bezpłatnie osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń.

Wypożyczalnia mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dmowskiego 1. Wśród sprzętu, który się w niej znajduje możemy odnaleźć: materace przeciwodleżynowe, krzesła toaletowe, siedziska nawannowe, a także sprzęt wspomagający jak na przykład: schodołazy, wózki inwalidzkie, balkoniki, pionizatory, czy stojaki na kroplówki.

– Sprzęt może być wypożyczany na okres do 6 miesięcy, ale z możliwością przedłużenia. Nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, ale wśród dokumentów niezbędnych do przedstawienia przez osoby chętne skorzystać z wypożyczalni, jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, bądź lekarza rodzinnego o potrzebie skorzystania z odpowiedniego urządzenia. Co ważne, w uzasadnionych przypadkach pracownicy wypożyczalni będą mogli nawet zorganizować dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania osoby, która będzie go używać – mówi Karolina Paleń, kierownik projektu.

Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy całego powiatu, czyli gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany i Stalowa Wola. Czynna jest w godzinach 7:30 – 18:00 (poniedziałek) oraz 7:30 – 15:30 (wtorek – piątek).

Wypożyczalnia powstała w ramach projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Wartość całego projektu to blisko 950 tys. zł, z czego 807 tys. zł stanowi unijne dofinansowanie, około 95 tys. zł to środki z budżetu państwa. Powiat Stalowowolski dołożył 48 tys. zł.