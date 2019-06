W środę ostatni mecz Sokoła w Nisku. Czy także w IV lidze..?

Już tylko teoretyczną szansę na uratowanie się przed spadkiem z IV ligi mają piłkarze Sokoła Nisko. W ubiegłym tygodniu w środę przegrali u siebie z Błękitnymi Ropczyce, a w ostatniej kolejce przegrali w identycznych rozmiarach w Dębicy z Igloopolem.

Sokół dał sobie odebrać Igloopolowi zwycięstwo w ostatnich minutach. Na początku drugiej połowy objął prowadzenie po strzale Sudoła. Gospodarze rzucili się do ataku i nasza drużyna wyprowadziła kilka groźnych kontr, po których powinna podwyższyć rezultat, ale super okazji nie wykorzystali: Tyczyński i Sudoła. Zemściło to się w końcówce meczu. Wyrównał Wanat, a chwilę później pokonał Drzymałę inny środkowy obrońca Igloopolu, Damian Socha.

Wczoraj (środa, 5 czerwca) Sokół Nisko po raz ostatni w tym sezonie wystąpił przed własną publicznością. Jego rywalem był Ekoball Sanok, natomiast w ostatniej kolejce niżanie wyjadą do Wiśniowej, gdzie byli ostatnio pogodzeni już od dawna ze spadkiem do „okręgówki” piłkarze Stali Gorzyce. Gospodarze nie wykazali miłosierdzia dla spadkowicza, rozgromili go 5:0.

32. kolejka

Igloopol Dębica – Sokół Nisko 2:1 (0:0)

0-1 Sudoł (54), 1-1 Wanat (88), 2-1 Socha (89)

Igloopol: Psioda – Ligęzka (63 Pyskaty), Socha, Wanat, Stefanik – D.Rokita, Janus (81 Smagacz), Nalepka, K.Rokita, Stańczyk (90 Gongora-Valdes) – Syguła.

Sokół: Drzymała – Wojtak, Sławecki, Maciorowski, Buda (73 Szewc) – Sudoł (85 Lewiński), Drelich (55 Sulich), Stępień, Miśko, Tyczyński – Miazga.

Sędziował Gancarz (Krosno). Żółte kartki: Socha – Stępień, Wojtak. Widzów 200.

Wisłok Wiśniowa – Stal Gorzyce 5:0 (3:0)

1-0 M.Szymański (24), 2-0 M.Szymański (33), 3-0 Zimny (43), 4-0 Nowak (58 – samobójcza), 5-0 Oliwa (87)

Wisłok: Dziok – Kowal (65 Koczela), Kozubek, Guzek (30 K.Szymański), J.Kot – Skała, Rutyna, Maślany, M.Szymański – Zimny (80 Oliwa), Złotek (83 Długosz).

Stal: Baran – Łuczakowski (72 Madej), Winiarski, Syguła, A.Nowak (72 Toś) – Falasa, Stalmach, Machowski, Tur, Dec (65 Świąder) – Szymanek.

Sędziował Kijowski (Krosno). Żółta kartka Kowal. Widzów 200.