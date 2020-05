W środę Olimpia Elbląg, w sobotę Górnik Łęczna

Już tylko dni dzielą nas od pierwszego meczu ligowego po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem. Na „inaugurację” Stal Stalowa Wola podejmie Olimpię Elbląg. Trzy dni później czeka ją wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna.

Obydwaj rywale to drużyny z górnej półki, które nie ukrywają, że ich celem jest awans do I ligi. Bliżej celu są górnicy, którzy po 22. kolejkach zajmują drugie miejsce, premiowane bezpośrednim awansem. Do prowadzącego Widzewa tracą pięć „oczek”. Sześć punktów mniej od zespołu z Łęcznej ma Olimpia, która jest piąta, a więc zajmuje pozycję gwarantującą jej grę w barażach o I ligę.

W pierwszej rundzie Stal wygrała z Olimpią w Elbląg 1:0, a strzelcem jedynego gola był w 14. minucie Michał Fidziukiewicz, który wykorzystał „jedenastkę”, a z Górnikiem przegrała w Boguchwale 1:3. Także w tym spotkaniu bramkę dla nas zdobył Fidziukiewicz.

Chęć grania i do wygrywania

Stalowcy przygotowują się do tych dwóch spotkań na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. W ostatnią sobotę rozegrali kolejną wewnętrzną gierkę. Wygrała drużyna „zielonych” 4:0.

– Już nie możemy doczekać się prawdziwego meczu o punkty – mówi obrońca zwycięskiego zespołu, Piotr Witasik. – Nie dość, że absencja przez wirus trwała dwa miesiące, to teraz z kolei dłużą się nam treningi i chcemy w końcu rozpocząć granie na poważnie. Nie tylko chęć gry jest w nas ogromna, ale także chęć wygrywania. Przecież po to jest się piłkarzem, żeby w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Dlatego z niecierpliwością czekamy na ten pierwszy mecz. Chcemy dobrze zacząć i dobrze skończyć. Jesteśmy dobrze przygotowani pod względem kondycyjnym, także o stronę techniczną i taktyczną jestem spokojny. Damy radę. Jak najszybciej, po kilku meczach, musimy sobie zapewnić spokojne dogranie rundy, a wtedy może spróbować zawalczyć o coś więcej, niż tylko środek ligowej tabeli.

Mecze w Internecie

Mecz z Olimpią odbędzie się bez udziału publiczności. Będzie za to można zobaczyć to spotkanie, jak również kolejne rozgrywane na stadionie w Stalowej Woli w Internecie. Posiadacze karnetów, którzy do wczoraj (27 maja) zarejestrowali się w w serwisie tvcom.pl (do 27 maja) i wysłali do klubu wiadomość potwierdzającą rejestrację, będą mogli oglądać spotkanie „Stalówki” bezpłatnie, natomiast ci, którzy nie zakupili karnetów przed rundą wiosenną, mogą wykupić jednorazowy dostęp do transmisji, koszt 14 zł. Prowadzić ją będzie Stal TV, która zapowiada, że w trakcie emisji spotkań ligowych zaskoczy swoich widzów niespodziankami…

Aeracja i wertykulacja

Dużo się też dzieje przed drugą w tym roku inauguracją rozgrywek ligowych w Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej.

– Czas, kiedy drużyny nie mogły trenować, poświęciliśmy w głównej mierze zabiegom pielęgnacyjnym na wszystkich boiskach zielonych: aeracji, czyli napowietrzaniu gleby i wertykulacji, która ma na celu częściowe usunięcie strzechy powierzchniowej i stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej – wyjaśnia dyrektor PCPN, Mateusz Nowak i zapewnia, że zarówno płyta główna stadionu przy ul. Hutniczej, jak również pozostałe boiska są przygotowane perfekcyjnie i nic tylko na nich grać i trenować.

Delegat bez testów

Nie będzie widzów na trybunach, ale na meczu Stali z Olimpią przebywać będzie na stadionie około 60-70 osób: piłkarze, sztaby szkoleniowe, medyczne i osoby funkcyjne obydwu drużyn, sędziowie, spiker, kierownik ds. bezpieczeństwa pracownicy karetki pogotowia zabezpieczający mecz, spiker oraz pracownicy Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej – obsługa techniczna i delegat. Co ciekawe, delegat jest tą osobą, która nie musi mieć testów na koronawirusa. W związku z tym nie będzie mógł przebywać w tak zwanej strefie 0, do której nie tylko miał wstęp w normalnych warunkach, ale które musiał wizytować, w której miał także swój oddzielny pokój.

– Miejscem delegata będzie strefa 1, czyli wydzielony sektor na trybunie. Nie będzie mógł on sprawdzać szatni, ani przebywać w tych samych pomieszczeniach, co zawodnicy – wyjaśnia dyrektor Nowak.

Nie będzie też na meczu chłopców do podawania piłek. Organizator ma zapewnić 24 futbolówki. Zmiany odbywać się będą bez pomocy sędziego technicznego. Kierownicy obu drużyn muszą mieć swoje tablice i sami będą wskazywać, kto schodzi z boiska, a kto wchodzi do gry.