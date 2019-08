W sokolich derbach, górą ten z Sokolnik

W najciekawszym meczu stalowowolskiej „okręgówki” Sokół Sokolniki pokonał na swoim boisku Sokoła Nisko. Bohaterem spotkania został strzelec trzech goli, 29-letni napastnik gospodarzy, Mateusz Michalski.

Podopieczni trenera Beszczyńskiego znakomicie weszli w mecz, bo już w 4. minucie objęli prowadzenie. Wyrównał kilkanaście minut później Damian Juda, ale nie za długo cieszyli się niżanie remisem, bo w 32. minucie ich bramkarz po raz drugi wyjmował piłkę z siatki. Pokonał go Mateusz Surdy.

Po przerwie miejscowi w ciągu kilkudziesięciu sekund zdobyli dwie bramki i skupili się na pilnowaniu wyniku. Niżanie zaś atakowali, ale jedynie co udało im się osiągnąć, to zmniejszyć rozmiary porażki. W 70. minucie bramkę zdobył Piotr Szewczyk, a w doliczonym czasie gry, Wojciech Tyczyński.

Ciekawie było także w kilku innych meczach 3. kolejki. Na przykład w spotkaniu sąsiadów: Bukowa Jastkowice – Olimpia Pysznica. Faworytem wydawali się być gospodarze, ale w tym meczu trener Dariusz Bartnik nie miał do dyspozycji wszystkich swoich graczy, m.in. bramkarza Łukasza Siudzika, a także najlepszego napastnika Piotra Kaczmarczyka i dlatego Bukowa, która wybiegła do boju przeciwko Olimpii, była zupełnie inną drużyna, niż ta z dwóch poprzednich spotkań, w których wygrywała z Siarką II (3:0) i Pogonią Leżajsk (3:2). Olimpia rozgromiła gospodarzy 5:1.

SOKÓŁ Sokolniki – SOKÓŁ Nisko 4:3 (2:1)

SOKOLNIKI: Polit – Szymański, Kloc, Warzocha, Kalinka (90 Rękas), Szewc (60 Woś), Jarosz (80 Czachór), Surdy, Adamczyk, Chmiel (70 Kowalski), Michalski.

NISKO: Drzymała – Wieprzęć (60 Lewiński), Stępień, Maciorowski, Buda (85 Sojecki), Tyczyński, Drelich (80 Więcław), Szewczyk, Juda, Wąs, Urban.

Sędziował Grzegorz Wilk.

W pozostałych meczach 3. kolejki: Transdźwig – Brzyska Wola 6:0 (2:0), Stąporski 3, Szeser, Kabata, Rzepiela, Francesco – Unia 0:3 (0:1), Łuczak, Gnatek, Grabarz, Zdziary – Siarka II 5:0 (4:0), Sobiło 3, Wojtak, Cupak, Sokół Kamień – Słowianin 2:0 (1:0), Konefał, Socha, Bukowa – Olimpia 1:5 (0:1), D.Bartnik – Bąk 2, Błażejowicz, Socha, Urbanik, Stal Gorzyce – Łowisko 1:1.