W sobotę ze Stalą Rzeszów i Czarnymi Połaniec

Przygotowujący się do wiosennej rundy piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola rozegrali do tej pory siedem sparingów z 17 zaplanowanych na okres zimowy. Cztery wygrali, trzy zremisowali, zdobyli w nich 17 bramek, stracili 8.

W najbliższą sobotę, 2 lutego, nasza drużyna zagra dwa kolejne mecze towarzyskie. W pierwszym zmierzy się ze Stalą Rzeszów, a po nim z Czarnymi Połaniec. Tydzień później do Stalowej Woli przyjedzie Górnik Łęczna i KSZO.

Rozegrane sparingi:

Stal – Tomasovia 1:1 (0:0)

1:0 Marut (rzut karny), 1:1 Mruk (rzut karny)

Stal – Polonia Przemyśl 3:2 (3:1)

1:0 Mistrzyk, 1:1 Kazek, 2:1 Trubeha (rzut karny), 3:1 Stasiak, 3:2 Kiełbasa

Stal – Puszcza Niepołomice 4:1 (2:1)

1:0 Trubeha, 1:1 Zagórski, 2:1 Dziubiński, 3:1 Mroziński, 4:1 Wieprzęć

Stal – Wisła Puławy 3:3 (0:3)

0:1 Zuber, 0:2 Zmorzyński, 0:3 Stanisławski, 1:3 Mroziński, 2:3 Lebioda, 3:3 Janiszewski

Stal – Stal Kraśnik 1:1 (1:0)

1:0 Trubeha, 1:1 Stępień

Stal – Radomiak 2:0 (0:0)

1:0 Trubeha, 2:0 Kitliński

Stal – Stal Gorzyce 3:0 (3:0)

1:0 Urban, 2:0 Jopek, 3:0 Urban.