W sobotę targowisko będzie zamknięte

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wydał komunikat odnośnie handlu na stalowowolskim targowisku w najbliższą sobotę, 14 marca.

– W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka transmisji koronowirusa na terenie miasta Stalowej Woli podjąłem decyzję o zamknięciu w najbliższą sobotę tj. 14 marca targowiska na pasażu wzdłuż torów kolejowych oraz miejscach przyległych przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Sprzedaż będzie mogła być prowadzona tylko i wyłącznie w stałych punktach kupieckich i handlowych. Napływ osób przyjezdnych, niekontrolowane skupisko osób kupujących i handlujących, w tym osób przybyłych zza granicy, stanowi w moim przekonaniu zbyt duże zagrożenie transmisji koronowirusa na terenie Stalowej Woli. Choć to trudna i radykalna decyzja podejmuję ją w pełnym przekonaniu w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców Stalowej Woli. Jest to również kolejne działanie zmierzające do maksymalnego ograniczenia wychodzenia z domu i poruszania się po mieście w ramach społecznej kwarantanny. Proszę o zrozumienie, wzajemną odpowiedzialność i zastosowanie się do tej decyzji. W celu skutecznego jej wykonania wystąpię do służb porządkowych o bezwzględne przestrzeganie tej decyzji – poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.