W sobotę spotkanie z liderem

Kolejny łomot dostali koszykarze Stali Stalowa Wola. Przegrali z beniaminkiem II ligi, Ochotą Warszawa na jej parkiecie różnicą 25 punktów.

Stal nieźle zaczęła, bo po niecałej minucie wygrywała 5:4, jednak wystarczyła warszawiakom chwila, by odwrócić losy spotkania. Zdobyli pod rząd 10 punktów i zrobiło się 15:5, a w 8. minucie zwiększyli dystans do 19 „oczek” (28:9), by ostatecznie wygrać pierwszą kwartę 31:16. W drugiej odsłonie Stal zagrała skuteczniej w ataku, ale za to nadal kiepsko spisywała się w obronie. Po przerwie powtórzyła się sytuacja z pierwszej kwarty. Koszykarze Ochoty wygrali tę część meczu różnicą 15 punktów i w czwartej kwarcie mogli już myśleć, co będą jeść na kolacje…

W zwycięskim zespole z bardzo dobrej strony pokazał się 20-letni rzucający obrońca, Mateusz Górka, zdobywca 29 punktów. W najbliższą sobotę Stal podejmować będzie lidera ligowej tabeli Dziki Warszawa. Początek spotkania o godz. 13.

OCHOTA – STAL 111:86 (31:16, 24:26, 32:17, 24:27)

OCHOTA: Górka 29 (1×3), Rudko 25, Muszyński 16 (4×3, 6 as.), Dobrowolski 9 (1×3), Dziatchuk 5 oraz Gębal 12 (1×3), Łączyński 7 (1×3|), Jesionek 4. Wojciechowski 2, Nowakowski 2, Kowalski, Wójcik.

STAL: Tabor 18 (2×3), Gazarkiewicz 16, Łabuda 13 (4×3, 10 zb.), Buczek 9 (1×3), Wojtanowicz 6 oraz Siembida 13 (2×3), Nowik 8, Pietras 3 (1×3), Andres.