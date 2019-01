W sobotę na obiad… U!NB AZS Lublin

W sobotę, 12 stycznia o godzinie 14 koszykarze Stali Stalowa Wola rozpoczną ligową batalię z wiceliderem tabeli grupy B U!NB AZS UMCS Lublin.

W pierwszym swoim występie w roku 2019 Stal przegrała na wyjeździe z Hutnikiem. Tym samym warszawianie zrewanżowali się naszej drużynie za porażkę, jakiej doznali w pierwszym meczu, przegranym w Stalowej Woli różnicą 11 pkt. W rewanżu Hutnik wygrał 12 „oczkami”.

O zwycięstwie gospodarzy zadecydowała przede wszystkim ich przewaga fizyczna. Było to widoczne szczególnie w walce na obu tablicach. Hutnicy zebrali łącznie 44 piłki, Stal połowę z tego, tylko 25.

– Dzięki zbiórkom w ataku, rywal mógł ponawiać akcję i zdobywać kolejne punkty. Brak wysokich, silnych fizycznie zawodników był i jest naszym sporym problemem – powiedział trener Stalki, Bogdan Pamuła.

Ale nie tylko niedostatki w centymetrach i kilogramach decydowały o postawie Stali. Także brak w jej szeregach lidera zespołu, Cezarego Gumińskiego, który pauzował za trzy przewinienie techniczne. Za to po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją palca, na parkiet wybiegł Damian Tabor. I od początku, chciał w… pojedynkę rozstrzygnąć losy spotkania. A wiadomo, że często bywa atak, że jak się czegoś za bardzo chce, to kończy się to mizernie. Tak właśnie było w przypadku niezwykle ambitnego rozgrywającego Stali. Z dziesięciu oddanych rzutów „za dwa” trafił cztery, a z siedmiu rzutów zza łuku, piłka ani razu nie znalazła drogi do kosza.

Stal grała osłabiona, ale wcale tego meczu, przegrać nie musiała. Gospodarze, owszem, robili praktycznie, co chcieli pod koszem, ale, kto wie, jak potoczyłyby się losy spotkania, gdyby stalowcy tylko w pierwszej kwarcie częściej trafiali z linii rzutów wolnych. Osiem rzutów było niecelnych.

HUTNIK – STAL 84:72 (20:18, 21:14, 19:18, 24:22)

HUTNIK: Cukierda 25 (10 zb.), Malewski 13 (1×3, 8 zb.), Warmiak 5, Łapiński 4, Jasiński oraz Kurowski 11 (2×3), Pietrzak 10, Bajtus 8 (8 zb.), Andres 8 (8 as.), Rajkowski, Pstrokoński.

STAL: Bandyga 15, Tabor 14, Kaczmarski 10 (2×3), Łabuda 7 (2×3), Buczek 3 oraz Bejnar 11 (1×3, 7 zb.), Kindlik 9 (1×3), Pietras 3 (1×3), Wojtanowicz.

Sędziowali: Grzegorz Łata, Michał Gąsiński.