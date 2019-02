W sobotę na Hutniczej, Rosa-Sport

W najbliższą sobotę, w 23. kolejce II ligi, rywalem koszykarze Stali będzie Rosa-Sport. Drużyna z Radomia ma tylko punkt przewagi i podobnie jak nasz zespół, walczy o zapewnienie sobie gry w fazie play-off.

Do tej pory Stal walczyła o ligowe punkty z Rosą-Sport siedmiokrotnie i tylko raz dała się jej ograć. Było to w tym sezonie. W Radomiu team trenera Mazura wygrał 80:72, zapewniając sobie zwycięstwo dopiero w czwartej kwarcie. Po trzech wygrywał Stal 57:54. Ostatnią odsłonę nasi koszykarze przegrali 15:26 i cały mecz 72:80. Najwięcej punktów dla Rosy-Sport zdobył Norbert Ziółko (189 cm). 20-letni rzucający tej drużyny to obok starszego od siebie o pięć lata Mateusza Zwęglińskiego (198 cm) najlepszy strzelec Rosy.

Mocnym punktem tego zespołu jest wychowanek Stalki Wojciech Wątroba (22 lata, 210 cm), notujący ponad 6 zbiórek na mecz

W Stalowej Woli obydwa zespoły grały w lidze ze sobą trzy mecze. I każdy kończył się zwycięstwem „Stalówki”, kolejno: 64:56, 74:62 i 69:56.

Sobota, 23 lutego, godzina 18, hala MOSiR, ul. Hutnicza 15: Stal Stalowa Wola – Rosa-Sport Radom.

W ostatniej kolejce Stal, mimo że zagrała jeden z najlepszych meczów w tym sezonie, przegrała na parkiecie lidera, Żubrów Leo-Sped.

ŻUBRY LEO-SPED – STAL 92:77 (20:24, 20:21, 30:19, 22:13)

ŻUBRY: Czosnowski 20 (2×3), Wróblewski 16 (4×3), Parszewski 14, Wielechowski 12 (2×3), Warszawski 10 (1×3) oraz Lewandowski 10 (1×3), Zabielski 10, Szczerbatiuk, Andruk, Rećko, Kamiński, Bombrych.

STAL: Gumiński 26 (3×3, 10 zb.), Bandyga 15 (1×3), Łabuda 12 (2×3), Kaczmarski 6 (2×3), Buczek oraz Bejnar 9 (1×3, 11 zb.), Tabor 9 (1×3), Siembida, Bzdoń.

Sędziowali: Grzegorz Łata, Jakub Adameczek z Lublina.