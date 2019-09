W sobotę inauguracja sezonu w II lidze koszykówki. Stal podejmie beniaminka z Pabianic

W najbliższy weekend ruszają rozgrywki koszykarskiej II ligi, w których do rywalizacji przystąpi 51 drużyn podzielonych na 4 grupy. Rywalami Stali Stalowa Wola w grupie B będę: KK AZS UW Warszawa, Dziki Warszawa, Tur Basket Bielsk Podlaski, HydroTruck Sky Tattoo II Radom, AZS UMCS Start II Lublin, Akademia Koszykówki Legii Warszawa, ŁKS AZS UŁ SG Łódź, Żubry Białystok, Sokół Ostrów Mazowiecka, Ochota Warszawa, AZS UJK Kielce i PKK 99 Pabianice.

I z tą właśnie drużyną, beniaminkiem II ligi, zmierzy się nasza Stal na inaugurację sezonu 2019/20. Do tej pory koszykarskim kibicom, Pabianice kojarzyły się z Włókniarzem, który jeszcze nie tak dawano rządził w polskiej ekstraklasie kobiet – zdobył pod rząd cztery tytuły mistrza Polski, był siedmiokrotnym wicemistrzem a pięć razy zajmował trzecie miejsce. Koszykarze z Pabianic, takimi sukcesami jak panie, pochwalić się na razie nie mogą.

Pabianicki Klub Koszykówki powstał w 1999 r. – stąd nazwa PKK 99 Pabianice. Klub zajmuje się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży, ale w ubiegłym sezonie jego najstarsza drużyna świetnie spisywała się w rozgrywkach 5-zespołowej II ligi łódzkiej. W ośmiu meczach pabianiczanie odnieśli siedem zwycięstw, zajęli na koniec rozgrywek pierwsze miejsce i awansowali szczebel wyżej. To historyczny sukces, ponieważ nigdy wcześniej nie występował na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.

Nie było zespołu z Pabianic w centralnych rozgrywkach, za to klub wychował kilku zawodników doskonale znanym polskim kibicom basketu. To w tym klubie elementarz koszykarski pobierał Michał Michalak, reprezentant Polski, wicemistrz świata U-17 z drużyny prowadzonej przez stalowowolskiego trenera Jerzego Szambelana w 2009 r. Obecnie Michalak jest zawodnikiem hiszpańskiej Tecnyconty Saragossa.

Mają też koszykarze PKK 99 powiązania ze… Stalową Wolą. W OSSM PZKosz Stalowa Wola występował przed laty 29-letni Szymon Juniak, który był jednym z najlepszych strzelców zespołu w ubiegłym sezonie, a w Stali grał przed 10 laty, przed przeprowadzką do AZS AWF Katowice, Adam Jurga.

Stal przystąpi do meczu z PKK 99 bez Cezarego Gumińskiego. Najlepszy snajper „Stalówki” wrócił do macierzy, do klubu z Jarosławia. Nie ma już także w kadrze Marcina Baja, jest za to kilku kolejnych wychowanków CSM Kuźnia Stalowa Wola. Do Szymona Siembidy i Karola Kindlika, którzy reprezentowali Stal w ubiegłym sezonie, dołączyli: Michał Sobol, Kamil Barnuś i Michał Godawski. Nowym zawodnikiem zespołu trenera Bogdana Pamuły jest też wychowanek Siarki, 18-letni Aleksander Jadaś.

STAL – PKK 99 PABIANICE – sobota, 28 września, hala MOSiR, ul. Hutnicza 15, godz. 18