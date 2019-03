W „Sikorskim” powstała strzelnica multimedialna

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 1 w Stalowej Woli działa strzelnica multimedialna. Sprawność strzelecką mogą na niej ćwiczyć wszystkie klasy mundurowe.

Strzelnica multimedialna to strzelnica, na której używa się broni z czujnikami elektronicznymi bądź laserami zamiast prawdziwej amunicji. Tarcze, do jakich celujemy to najczęściej ekrany, na których rzutnik wyświetla obraz. Trafienie w cel jest zaliczane przez komputer, który sprawdza, czy przy oddaniu strzału nasz celownik był wymierzony w cel. Takie rozwiązanie daje duże możliwości aranżacji wnętrza strzelnicy. Broń wykorzystywana na takiej strzelnicy ma taką samą wagę i kształt jak prawdziwa, a po naciśnięciu spustu w niektórych modelach odczuwalny jest odrzut.

Korzyścią, która płynie z trenowania na strzelnicach multimedialnych jest między innymi szeroki zakres treningu. Jeśli nie używamy pocisków, możemy bez przeszkód trenować strzelanie taktyczne, z poruszaniem się lub złożone scenariusze. Jest to trudne na tradycyjnej strzelnicy, a dla cywilów wręcz niemożliwe. Kolejną korzyścią jest komfort treningu przekładający się na dokładność i jakość szkolenia. Broń, która jest niemal identyczna — pozwala przyzwyczaić się do niej i reakcji związanymi ze strzelaniem. Taka sytuacja jest wskazana dla osób, które jeszcze nigdy nie strzelały, a chciałyby spróbować.

Trenażer posiada szeroki wachlarz możliwości, pozwala na treningi na strzelnicy, ale także w terenie. Scenariusze treningu strzeleckiego generowane są przez system, umożliwiają rzeczywiste oddanie symulowanych warunków, między innymi: pory dnia i nocy, warunków pogodowych, ruchomych celów, eksplozji, zasłon dymnych itp., scenerii, w jakiej odbywa się trening (teren otwarty, zabudowany)

Strzelnica multimedialna z pewnością uatrakcyjni zajęcia klas mundurowych.