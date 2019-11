W Rozwadowie piłka… wodna

Podziałem punktów zakończył się mecz rezerw Stali Stalowa Wola z Karpatami Krosno. Spotkanie rozgrywane było w arcytrudnych warunkach atmosferycznych, na grząskim, nasiąkniętym wodą boisku i w nieustannie padającym deszczu.

Mimo to obydwa zespoły stworzyły ciekawe widowisko, w którym stroną posiadającą lekką przewagę, byli gospodarze, jednak do tego, by zainaksować komplet trzech punktów, zabrakło im skuteczności pod bramką Krawczyka.

Początek należał do gości, którzy szybciej przystosowali się do cięzkich warunkjów gry, jakie panowały na boisku Sanu w Rozwadowie. Efektem tego był gol strzelony przez Dawida Króla w 19. minucie. Pomocnik Karpat zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i była to słuszna decyzja, piłka wylądowała w stalowowolskiej bramce tuż przy słupku. Utrata bramki zmobilizowała „Stalówkę” do aktywniejszej gry z przodu. W ostatnich kilku minutach przed przerwą, nasza drużyna nie schodziła praktycznie z połowy rywala i w 45. minucie Przemysław Stelmach ładnym uderzeniem z kilkunastu metrów, doprowadził do wyrównania.

Po zmianie stron najwięcej działo się w środkowej strefie boiska. Niezwykle ciężko było jednym i drugim konstruować atak pozycyjny, bo nie pozwalała na to grząska, pokryta kałużami płyta boiska.

Najlepszą okazję do zdobycia bramki w tej części meczu, miał Piotr Witasik, który zawędrował w pole karne Karpaty, kiedy rzut wolny z prawej strony boiska, wykonywał Michalik. Po jego dośrodkowaniu, stoper Stali, „główkował” w słupek.

Stal II Stalowa Wola – Karpaty Krosno 1:1 (1:1)

0-1 Król (19), 1-1 Stelmach (45)

Stal: Siudak (46 Konefał) – Mistrzyk, Witasik, Śpiewak, Stępniowski – Michalik (71Tłuczek), Płonka (46 Dziopak), Stelmach, Szifer, Wójcik, – Fiudzukiewicz (71 Piotrowski).

Karpaty: Krawczyk – Czelny, Stasz, Zych, Gierlasiński – Blezień (87 Kasperkowicz), Wojtasik (77 Fundakowski), Król, Kowalski – Sęp (41 Dusiło), Knap.

Sędziował Sylwester Winiarz (Przeworsk). Żółte kartki: Witasik, Śpiewak, Stępniowski, Piotrowski – Czelny,

Dusiło. Widzów 30