W Radomyślu świętowali diamentowe, szmaragdowe i złote gody

[Zdjęcia] Po 50 latach życia małżeńskiego 14 par z gminy Radomyśl nad Sanem spotkało się na wspólnej uroczystości, by razem świętować złote gody. To nie wszystko, ponieważ jednocześnie swój jubileusz szmaragdowych godów, czyli 55 lecie pożycia świętowały cztery pary małżeńskie, a 60 rocznicę związku, czyli diamentowe gody obchodziły dwie pary.

Uroczystość zorganizowano w urzędzie gminy. Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem wręczył jubilatom medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożył życzenia i wzniósł toast za zdrowie świętujących małżonków.

– Od momentu kiedy połączył was los i kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie tak, przyrzeczenie to składaliście na pewno z wielką ufnością, że będziecie dzielić dobre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie, cieszyć się wspólną radością. Zapewne mimo różnych przeciwności losu, przez ten bardzo długi czas, przyrzeczenia tego dotrzymaliście. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu, zarówno wychowując swoje dzieci jak i pracując na rzecz społeczności gminy. I dziś mam zaszczyt wam za to wszystko podziękować – mówił wójt.

Diamentowe gody obchodzili: Maria i Zygmunt Majka oraz Helena i Marian Garbaczowie. Szmaragdowe gody świętowali: Maria i Kazimierz Wrona, Janina i Bolesław Śpiewakowie, Kazimiera i Zygmunt Stecowie oraz Czesława i Kazimierz Wermińscy.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali: Krystyna i Jan Czerepakowie, Zofia i Lesław Dudzińscy, Maria i Zdzisław Jaskowscy, Barbara i Leszek Jędralowie, Janina i Bogdan Kochanowie, Zofia i Józef Krawcowie, Helena i Jan Lachowscy, Alina i Jan Mazurkiewiczowie, Anna i Jan Markutowie, Zofia i Henryk Motyka, Zofia i Władysław Mudy, Józefa i Julian Smoterowie, Klara i Edward Stelmachowie oraz Krystyna i Michał Symulowie.

Na szanownych jubilatów czekała artystyczna niespodzianka oraz poczęstunek.