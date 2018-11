W powiecie niżańskim bez niespodzianki

Robert Bednarz, starosta niżański minionej kadencji, został ponownie wybrany na najważniejsze stanowisko w powiecie. I podobnie jak przez ostatnie cztery lata w rządzeniu powiatem niżańskim będzie mu pomagał wicestarosta Adam Mach. Radni wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się też w prezydium rady i Zarządzie Powiatu Niżańskiego, w których wspierać ich będą radni z KWW Wspólny Powiat i KWW Porozumienie Społeczno – Gospodarcze.

W poniedziałek, kilka minut przed godz. 14 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej radni wybrani w tegorocznych wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego odebrali zaświadczenia o wyborze. Kilka minut później, punktualnie o godz. 14 rozpoczęła się I sesja nowej kadencji. Jej najważniejszymi punktami był wybór przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczących, dodatkowo na wniosek radnych wprowadzonych z list KW PiS, w programie obrad znalazł się wybór starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego zgłoszono tylko jednego kandydata – Sylwestra Daśko z PiS. W tajnym głosowaniu, radny z Niska zdobył 17 spośród 19 głosów.

Kolejnym punktem obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących. Na te funkcje zgłoszono dwoje kandydatów: Stanisława Pliszkę z KW PiS i Magdalenę Hasiak z KWW Wspólny Powiat. Podczas kolejnego tajnego głosowania radni zgłoszeni przez przedstawicieli PiS otrzymali po 17 głosów i zajęli miejsca obok Sylwestra Daśko.

Po wyborze prezydium rady przyszła kolej na najważniejsze głosowanie – na wybór starosty. Nie było zaskoczeniem, że PiS zgłosił na tą funkcję dotychczasowego starostę Roberta Bednarza. Radny z Jeżowego podczas tajnego głosowania otrzymał 16 spośród 19 głosów.

Ostatnim punktem obrad I sesji rady powiatu był wybór wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego. Tradycyjnie ich kandydatury przedstawił nowo wybrany starosta. Robert Bednarz na wicestarostę wskazał rudniczanina Adama Macha, który pełnił tą funkcję przez ostatnie cztery lata. Z kolei na członków zarządu zaproponował radnych z PiS: Jana Połcia z Harasiuk i Tomasza Podporę z Katów w gm. Jarocin oraz Karola Wołoszyna z Wólki Tanewskiej k. Ulanowa – radnego z KWW Porozumienie Społeczno – Gospodarcze.

Przedstawienie tych kandydatur spotkało się z protestem radnych z Niska Władysława Praconia i Andrzeja Tofilskiego z KWW Ziemia Niżańska, którzy argumentowali, że odkąd istnieją powiaty gmina Nisko miała w Zarządzie Powiatu Niżańskiego swojego przedstawiciela.

– Gmina Nisko to jedna trzecia stanu osobowego powiatu, a nie ma i nie będzie mieć swojego przedstawiciela w zarządzie. Na przeszło 26 tysięcy głosów oddanych w powiecie 8 tysięcy 663 głosów oddano w gminie Nisko – podnosił radny Władysław Pracoń. – Taka sytuacja jak dziś ma miejsce po raz pierwszy odkąd istnieje powiat. Ja rozumiem argumentację, że przewodniczący jest z Niska. Ale to nie ma nic do rzeczy, bo jest przedstawicielem organu uchwałodawczego. Natomiast zarząd jest organem wykonawczym. Proszę mi teraz powiedzieć jak ma przebiegać współpraca władz powiatu z gminą Nisko, skoro tak gmina Nisko została potraktowana. Nie wiem co jest tego przyczyną. Jeśli radni z Niska, z grupy, nazwę ją kolokwialnie, która rozdaje karty, nie nadają się do objęcia funkcji w zarządzie to ustawa dopuszcza powołanie członka zarządu spoza rady. Zadam w tym miejscu publicznie pytanie, czy to ma związek z tym, że PiS przegrał wybory w Nisku? Czy to jest zemsta? Czy to jest sposób, by Nisku dokuczyć? – pytał starostę niżańskiego.

– Powiat niżański to siedem gmin, a w zarządzie może być tylko pięć osób. Dwie nie będą więc reprezentowane. Dokonując podziału funkcji w Radzie Powiatu Niżańskiego uwzględniliśmy kilka faktów istotnych dla całego powiatu. Oceniając, że są trzy najważniejsze funkcje w radzie powiatu – przewodniczący rady powiatu, starosta i wicestarosta, wyszliśmy z założenia, że dobrze by było, aby te trzy funkcje były przypisane trzem największym gminom w powiecie niżańskim, czyli gminie Nisko, gminie Jeżowe i gminie Rudnik nad Sanem – wyjaśniał starosta Robert Bednarz. – I tak właśnie jest. Mówienie, że przewodniczący rady powiatu jest funkcją mało znaczącą jest nie właściwie. Oczywiście zupełnie inne są zadania przewodniczącego rady, a inne zarządu. Ale proszę zauważyć, że przewodniczący rady to kluczowa funkcja i ta funkcja została przypisana radnemu, który reprezentuje gminę Nisko.

Po wyjaśnieniach starosty przyszła kolej na głosowanie nad zgłoszonymi przez niego kandydaturami. W tajnym głosowaniu kandydat na wicestarostę Adam Mach zdobył 16 głosów za, zaś kandydaci na członków zarządu: Jan Połeć 13 głosów, Karol Wołoszyn 17 głosów, zaś Tomasz Podpora 14 głosów. Tym samym uzyskali niezbędną większość głosów, by wejść do Zarządu Powiatu Niżańskiego.

