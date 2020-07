W planach jest budowa nowego mostu

W listopadzie 2018 roku na moście na rzece Jodłówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w miejscowości Żabno, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził ograniczenia. Były one wynikiem szczegółowego przeglądu mostu w wyniku, którego stwierdzono niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu zalecono wprowadzenie ograniczeń nośności do 200 kN (20t), skrajni poziomej do 5 m, prędkości do 40 km/h.

Most na rzece Jodłówka został zgłoszony jako obiekt potrzebny do kompleksowej przebudowy.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dotyczącej mostu w 2022 roku. Wstępne plany zakładają budowę nowego mostu w miejscu istniejącego wraz z rozbudową niezbędnych dojazdów.