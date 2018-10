W piątek szczyt. Monika Bus kontra Biuro Plus

W połowie pierwszej rundy są drużyny biorące udział w ósmej edycji Stalowowolskiej Amatorskiej Ligi Futbolowej „Guliwer”. Na czele stawki Monika Bus, która w czterech meczach, odniosła trzy zwycięstwa i jedno spotkanie z Argo-Techem zremisowała. Za nią, także z trzema wygranymi, ale też z porażką drużyna Biura Plus. W najbliższej kolejce, w piątek 12 października, dojdzie do bezpośredniej konfrontacji lidera i wicelidera, i zapowiada się nam nie lada „meczyk”. Naprawdę warto tego

dnia zaglądnąć na orlika przy stalowowolskiej „siódemce” przy ul. Okulickiego – początek meczu o godz. 18.45.

W ostatniej kolejce Monika Bus pokonała zespół Pogotowia Ratunkowego, ale przez pierwszy kwadrans gry nie potrafiła sforsować szczelnej obrony ratowników. Również Biuro Plus w pierwszych minutach meczu z Thoni Alutec się „mordowało”. Dopiero, kiedy w 11. minucie wynik otworzył ładnym

uderzeniem z lewej, czyli „swojej” nogi Krystian Tabaka, z „Aluminiowych Antków” uszło jakby powietrze. Za chwilę po raz drugi i znów po ładnym uderzeniu z lewej nogi, pokonał ich bramkarza Tabaka, a dwie minuty przed przerwą główny aktor pierwszej połowy, po raz trzeci przymierzył nie do obrony. Po przerwie „KT6” po raz czwarty wpisał się na listę strzelców, a ponadto do siatki rywala trzykrotnie trafił Tomasz Chramęga, a po razie: Rafał Rędzio, Artur Jarosz i Dawid Ląd. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Biura Plus 10:0. Trzeba też jednak dodać, że to zero po stronie strat, to w dużej mierze zasługa świetnie interweniującego, zwłaszcza po przerwie, bramkarza Biura

Plus, Tomasza „Balona” Wietechy.

Wyniki:

1. kolejka: Biuro Plus – Pogotowie Ratunkowe „Solidarność” 5:4, PCOW Markov – APROD 2:5, Argo-Tech – Przystań 6:2, Thoni Alutec – Monika Bus 3:11.

2. kolejka: Argo-Tech – Thoni Alutec 5:6, Biuro Plus – PCOW 4:9, Przystań – Monika Bus 0:11, APROD – Pogotowie Ratunkowe „Solidarność” 6:2.

3. kolejka: Argo-Tech – Monika Bus 5:5, Pogotowie Ratunkowe „Solidarność” – PCOW Markov 1:14, Przystań – Thoni Alutec 3:6, APROD – Biuro Plus 2:7.

4. kolejka:

PRZYSTAŃ – APROD 1:6 (0:1), 0-1 Jurecki (2), 0-2 Jurecki (22), 0-3 Paterek (29), 0-4 Haliniak (33), 0-5 Haliniak (36), 1-5 Ramus (37), 1-6 Paterek (39), THONI ALUTEC – BIURO PLUS 0:10 (0:3), 0-1 K.Tabaka (11), 0-2 K.Tabaka (15), 0-3 K.Tabaka (18), 0-4 Rędzio (28), 0-5 Chramęga (29), 0-6 K.Tabaka (33), 0-7 Ląd (34), 0-8 Chramęga (37), 0-9 Chramęga (38), 0-10 Jarosz (40), MONIKA BUS – POGOTOWIE RATUNKOWE „SOLIDARNOŚĆ” 5:1 (2:0), 1-0 Ryński (15), 2-0 Kasak (20), 3-0 Ryński (21), 3-1 Zipser (25), 4-1 Kasak (31), 5-1 Telka (39), ARGO-TECH – PCOW MARKOV 4:4 (3:3), 1-0 Szado (7), 1-1 Ł.Bajgierowicz (8), 1-2 Balmas (10), 2-2 Szado (11), 3-2 Oczkowski (13), 3-3 Kurkiewicz (20), 4-3 Sudoł (30), 4-4 Kurkiewicz (35).

5. kolejka, 12 października (piątek): Pogotowie Ratunkowe „Solidarność” – Thoni Alutec (18), Monika Bus – Biuro Plus (18.45), Argo-Tech – APROD (19.30), Przystań – PCOW Markov (20.15).