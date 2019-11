W piątek i sobotę w sklepach zbiórka darów w ramach „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”

W piątek i w sobotę (15-16 listopada) w ramach akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy” odbędzie się zbiórka darów w sklepach. Na darczyńców wolontariusze będą czekać w czterech placówkach handlowych na terenie Stalowej Woli.

W piątek zbiórka darów rusza o 16.00 i potrwa do 18.00 a w sobotę od 10.00 do 13.00. Zbiórkę darów do koszy oznaczonych logiem akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy” prowadzić będą pracownicy MOPS i wolontariusze. Paczki przed świętami trafią do potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach akcji zbierane będą artykuły spożywcze w tym m.in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, kasze, ryż, cukier, mąka, olej, konserwy, słodycze itp. oraz artykuły chemiczne w tym m.in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania itp. Nie będą zbierane pieniądze, leki i medykamenty oraz płody rolne (owoce, warzywa).