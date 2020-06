W pełni zasłużone zwycięstwo

– Cieszymy się, że daliśmy trochę radości naszym kibicom, którzy znów mogli wejść na stadion. Po ich reakcjach, już po meczu, widać było, że są zadowoleni z naszej postawy – mówił po spotkaniu z Legionovią, trener Stali, Szymon Szydełko.

Opiekun „Stalówki” przyznał jednak, że obawiał się tego spotkania, ponieważ czekało go spotkanie z gatunku: musimy wygrać. A takie nastawienie, zdaniem Szydełki, potrafi zbudować nerwową atmosferę w zespole.

– Wiadomo jak to jest, jak coś się musi, to wtedy o to jest znacznie trudniej. Cieszę się, że drużyna radziła sobie z tą presją, że umiejętnie regulowała tempo gry. Wiedzieliśmy co mamy robić, w jakim kierunku iść i dlatego cierpliwie czekaliśmy na pierwszą bramkę, a później już fajnie nam się to wszystko poukładało i drugi gol zamknął praktycznie spotkanie. Chcę również powiedzieć, że graliśmy z dobrym zespołem, to nie był przypadek, że Legionovia wygrała na Widzewie i zremisowała u siebie z GKS-em. Nam też zawiesili poprzeczkę dosyć wysoko. Cieszę się, że zdobyliśmy trzy punkty po powrocie kibiców na stadion. Sprawiliśmy im trochę radości. Bardzo miło było po meczu. Po reakcjach kibiców było widać, że są zadowoleni z naszej postawy.

Nie miał powodów do zadowolenia trener Legionovii, Bogdan Jóźwiak. Po meczu piłkarz m.in Widzewa, Petrochemii i Radomska, z czasów, kiedy te kluby występowały w ekstraklasie, stwierdził, że Stal wygrała zasłużenie.

– My stawiliśmy jej czoła jedynie przez 30 minut. Później Stal wcisnęła nas w pole karne, stwarzała sytuacje, a my popełnialiśmy błędy, jako drużyna i indywidualne. Ostatnie pół godziny, przy prowadzeniu gospodarzy 2:0, to była otwarta gra z obu stron. Szukaliśmy bramki kontaktowej, która mogłaby odwrócić losy spotkania, a Stal w tym czasie groźnie kontrowała i stworzyła sobie jeszcze dwie, trzy dobre, klarowne sytuacje strzeleckie. Gratuluje gospodarzom w pełni zasłużonego zwycięstwa – mówił trener Legionovii.

