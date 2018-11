W Nisku słowem i muzyką przypomnieli drogi do niepodległości

[ZDJĘCIA i FILMY] „Ojczyzna” Marii Konopnickiej, „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej, „Śliczny chłopiec” Fryderyka Szopena, „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki i „Smuga cienia” Wojciecha Kilara. Między innymi te utwory zabrzmiały podczas Koncertu Muzyki Polskiej „Polska z nut i słów”. W minioną środę, w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku wystąpili uczniowie placówki oraz uczniowie i nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

– Dzisiejszy koncert niech będzie hołdem dla wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości po latach niewoli, którzy oddali w obronie naszej Ojczyzny najcenniejszy dar własnego życia. Niech to muzyczne święto będzie również podziękowaniem dla wszystkich, którzy przez swoją codzienną pracę przyczyniają się do rozwoju Ojczyzny – mówił rozpoczynając koncert dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach.

Podczas widowiska, które poprowadzili Joanna Łojek i Marcin Folta, zabrzmiały m.in.: wiersze Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Kubiaka, Tadeusza Różewicza i Antoniego Słonimskiego. Utwory te recytowali uczniowie LO.

Z kolei o stronę muzyczną wieczoru, podczas którego zabrzmiały arcydzieła Fryderyka Szopena, Ignacego Jana Paderewskiego, Andrzeja Kurylewicza, Stanisława Moniuszki i Wojciecha Kilara, zadbali nauczyciele i uczniowie PSM w Stalowej Woli.

Poniżej prezentujemy fragmenty koncertu.