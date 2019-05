Do 15 maja w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” trwają zapisu chętnych do Klubu Fotografika. Oferta NCK skierowana jest do wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

Zapisy prowadzone są w NCK „Sokół” na ulicy Kościuszki 9 tel. 15 841 21 44.