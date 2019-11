W Nisku przedszkolaki promowały zdrowie

W piątek, 15 listopada w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” odbył się dziesiąty Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków pod hasłem „Ruch To Zdrowie”.

Celem przeglądu jest promowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia, zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia, zażywania ruchu oraz promowania uzdolnień muzycznych.

Udział w nim wzięło 17 placówek z terenu powiatu niżańskiego oraz Stalowej Woli. Były to: Przedszkole nr 1 w Nisku, Przedszkole nr 2 w Nisku, Przedszkole nr 3 w Nisku, Przedszkole Miejskie w Rudniku, Publiczne Przedszkole w Jeżowem, Publiczne Przedszkole w Ulanowie, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Racławicach ,Przedszkole w Nowosielcu, Niepubliczne Przedszkole „DomMisia” z ul. Sandomierskiej 20a, Niepubliczne Przedszkole „DomMisia” z ul. Fryderyka Chopina, Niepubliczne przedszkole „DomMisia” z ul. Sandomierskiej 61, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bystrym, Gminne Przedszkole w Krzeszowie, Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rudniku, Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli. Wszystkie placówki przygotowały i zaprezentowały na scenie piosenkę, której tekst nawiązywał do hasła przewodniego „Ruch to zdrowie”.

Ponadto, licznie zgromadzona publiczność obejrzała program artystyczny o tematyce sportowej przygotowany przez małych artystów z Przedszkola nr 1 w Nisku pod opieką Wiesławy Flasza oraz Beaty Jagiełło, który prowadził Tomasz Kluk z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Na zakończenie każde przedszkole zostało uhonorowane dyplomem oraz upominkami za udział. Nauczyciele otrzymali z kolei pisemne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie dzieci.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod patronatem burmistrza gminy i miasta Nisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Kamila Brzezińska