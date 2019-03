W Nisku pobiegli Tropem Wilczym

[ZDJĘCIA] W niedzielę, 3 marca, Nisko upamiętniło Żołnierzy Wyklętych. Podobnie jak w wielu Polskich miastach, tak i również na terenie Niska, odbył się VII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Bieg „Tropem Wilczym” to ogólnopolska akcja, która ma na celu upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 oraz propagowanie wiedzy na temat czasów powojennych w Polsce. „Tropem Wilczym” patronowali żołnierze zamordowani w więzieniu mokotowskim. Byli to Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz Witold Pilecki. To właśnie ich podobizny znalazły się na koszulkach biegaczy.

W Nisku bieg został zorganizowany, dzięki zaangażowaniu 16 Tczewskiego Batalionu Saperów.

Biegacze wystartowali z placu apelowego Garnizonu Nisko, po czym pokonali trasę 1963 metrów symbolizującą datę śmierci ostatniego z Wyklętych, czyli Józefa Franczaka o ps. „Lalek”.

Z kolei zakończenie biegu miało miejsce w południe, w centrum miasta, w okolicy pomnika „Wdzięczności” na Placu Wolności.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale i dyplomy oraz posiłek regeneracyjny.

Kamila Brzezińska